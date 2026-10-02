Reinsalu ja teised – me tahame numbreid!

Poliitikud, kes räägivad üpris konkreetselt sellest, kuhu kõikjale tuleks raha juurde panna ja kuidas makse alandada, ent jube uduselt katteallikatest ja kärbete sisust, on osa probleemist, mitte lahendusest, kirjutab Äripäev juhtkirjas.
Tellijana saad artiklit lugedes teada:
- miks peab Äripäev Urmas Reinsalu ja teiste opositsioonipoliitikute juttu maksulangetustest ning lisakuludest ohtlikult ebamääraseks;
- milliseid numbreid ja katteallikaid peaksid poliitikud valijatele Äripäeva hinnangul enne valimisi ausalt välja ütlema.