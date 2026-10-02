New Mexico nõuab Metalt mitmekümne miljardi dollari suurust trahvi

ELi monopolivastased regulaatorid esitasid esmaspäeval Meta Platformsile süüdistuse selle eest, et reklaamivaba Facebooki ja Instagrami teenuse käivitamisel inimeste privaatsuse vähendamisega rikkus Meta reegleid, vahendas Reuters.
Kõigest mõneaastase Alphabeti aktsionäriks olemise jooksul on interneti otsimootorite kuninga suhtumine kasutajaisse ja seadusandjaisse mind korduvalt murelikuks teinud. Nüüd ähvardab see koguni kasumile Euroopa Liidu trahvi näol suure põntsu panna.
Digitaalse kogemuse disaini ettevõte UXDA valis oma uue peakontori asukohaks Preses Nama Kvartālsi A-klassi büroohoone Riias. Uue üürnikuga on nüüdseks reserveeritud juba veerand peagi valmiva hoone büroopindadest. UXDA jaoks määrasid valikus rolli hoone asukoht, panoraamvaated Riiale ja Daugava jõele ning ärikeskuse arhitektuurne iseloom, mis haakub UXDA disainifilosoofiaga: luua eristuvaid, äratuntavaid ja läbimõeldud kogemusi ning lähtuda standardlahenduste asemel oma selgest identiteedist.