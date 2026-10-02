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New Mexico nõuab Metalt mitmekümne miljardi dollari suurust trahvi

USA New Mexico osariik palus kohtul määrata Metale 35–40 miljardi dollari suuruse trahvi, kuna vandekohus leidis, et ettevõte eksitas Facebooki kasutajaid nende andmete privaatsuse kohta.
Osariigi seadus lubab määrata iga rikkumise eest kuni 5000 dollari suuruse trahvi.
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