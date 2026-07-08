Võlakirjad luubi all: fondijuhid õpetavad, millised pakkumised väärivad usaldust

Ahvatlev tootlus ei maksa palju, kui ettevõttel endal pole piisavalt nahka mängus ning rahavoog ei toeta lubadusi, leidsid kogenud investorid kinnisvaravõlakirju analüüsides.

Hea lugeja! See siin on alles sisuka loo esimene lõik. Kui sa oleks tellija, saaksid seda

artiklit lugedes teada: milliseid suhtarve ja ohumärke soovitavad Mihkel Välja ning Rain Leesi kinnisvaraarendajate võlakirju hinnates esimesena vaadata;

miks peab Välja eriti tähtsaks omakapitali kvaliteeti ja mida see tema sõnul emitendi tegeliku riski kohta näitab;