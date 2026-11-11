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Investorile roheline äratus: aktsiafutuurid ennustavad tugevat börsipäeva

USA aktsiaindeksite futuurid ja Aasia börsid liikusid kolmapäeva hommikul tõusuteel. Nafta kallines pärast kahepäevast langust, kuid USA oodatust kiirem inflatsioon suurendas intressitõusu ootusi.

Tellijana saad artiklit lugedes teada:

  • miks ei pruugi futuuride lubatud tugev börsipäev tähendada, et investorite mured inflatsiooni ja intresside pärast on taandunud;
  • kuidas kommenteeris Jamie Hannah CoreWeave’i tulemuste mõju tehisintellektiaktsiate meeleolule ja mida oodatakse nüüd Anthropicu börsileminekult.
Aktsiaturgude tõusu toetavad ka Nvidia toel tegutseva tehisintellekti taristufirma CoreWeave'i majandustulemused, mis leevendasid investorite kartusi võimaliku tehisintellektimulli pärast.
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