Supertootlus Aasiast

Mulle kirjutas Tiit, kes uuris kas mulle on silma jäänud mõni Aasia turgudele suunatud ETF.

Mahjongi-mängunuppe imiteeriv arhitektuur Hiina linnas Chongqingis. Investoritel on põhjust rõõmustamiseks: Hiina börs on aasta kahe esimese kuuga suurema osa möödunud aasta langusest tagasi teinud. Foto: Zumapress/Scanpix

Tiidu küsimus tuleb heal ajal: turbulents Aasia turgudel räsis eelmisel aastal korralikult sealsete aktsiate sulgi, kuid tänavu on turud võimsalt taastuma asunud: näiteks Hiina Shanghai komposiitindeks on käesoleva aastaga tõusnud peaaegu 25% ja näib, et hoog ei ole hoolimata murettekitavatest Hiina-uudistest veel raugenud. ETF on üles ehitatud nii, et peaks tegema täpselt seda, mida selle aluseks olev indeks teeb.