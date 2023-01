Kuluaarides kuulsin kinnisvarainvestorite salanippe

Stereotüüpmõtlemine kinnisvara üürimisest on see, et omanikul tuleb öösel minna üürniku tualetiummistusi likvideerima. "No mis korter see on, kus tuleb vetsu ummistusi pidevalt likvideerida," on kinnisvaraekspert Tõnu Toompark hämmingus. Tema pole seda kordagi oma praktikas pidanud tegema. Foto: Andras Kralla