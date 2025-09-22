Kvantarvutite uus tulemine tekitab riskiisu

Kvantarvutus (quantum computing) on järgmise aktsiaturgudel paisuva mulli teema. Kauplejaile teeb kvantaktsiate möll kahtlemata palju rõõmu, aga endasugustel investoreil soovitan pigem pealtvaatajatena tribüünil püsida.
Kvantarvutitega seotud aktsiad tõusid kolmapäeval järsult pärast seda, kui Nvidia tegevjuht Jensen Huang andis GTC Pariisi arendajate konverentsil tehnoloogia arenguväljavaadetele optimistliku hinnangu.
Kvanttehnoloogia edusamme on eest vedanud tehnoloogiahiiud, kuid nende järel sammuvad väiksemad ettevõtted, mis on sel aastal tublisti kasvanud ning lubavad tulevikus haarata tüki väärtuslikust turust.
