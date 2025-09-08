Tagasi 08.09.25, 14:32 Pruun ülikond ja Potomac Mills: kuidas USA reis muutis vaadet Eesti elule Kirjutasin eelmisel nädalal teile hirmsasti meeldinud kommentaari kohtumisest Äripäeva kööginurgas kolleegi Liiviga, kes teenis minu kunagist soovitust kuulda võttes jumalavallatud 5700% tootlust. Aga mul oli pärast seda veel üks huvitav kohtumine, mida teiega jagada tahan.

See koledavõitu pruunrohekas ülikond, mis mul igal pool pildil seljas, on tööriietus ja turundusvõte, tegelikult käin ma riides vägagi moekalt. Ausõna.

Foto: Anti Veermaa

Käisin nimelt äsja USAs. Kohtumas sõpradega ja puhkamas. No ja loomulikult, kui sinna labor day ehk 1. septembri allahindluste nädalavahetusel sattuda, lihtsalt tuleb osta perele terve aasta rõivad ja kohvrid nende Eestisse vedamiseks niisamuti. Teie vererõhule on vast parem, kui ma ei ütle, mis hinnaga head kaubamärgid Potomac Millsis omaniku vahetamist ootasid. Täpsustan, et see koledavõitu pruunrohekas ülikond, mis mul igal pool pildil seljas, on tööriietus ja turundusvõte, tegelikult käin ma riides vägagi moekalt.