Neli lollikindlat nippi, kuidas oma investeeringute tootlust kasvatada

Trehvasin hiljuti kohvimasina juures enda pikaajalise lugeja ja kolleegi, Äripäeva teabekeskuse juhi Liivi Kedelaukiga, kes meenutas, et on minu aastatetagusest artiklist saadud investeerimisideega teeninud tänaseks pea 5700% tootlust.
Riias Preses Nama Kvartālsi arendav AS PN Project alustab uut tagatud võlakirjaprogrammi emissiooni, pakkudes investoritele 9% tootlust lunastustähtajani. Võlakirjade märkimine kestab 30. septembrist 9. oktoobrini. Võlakirjapakkumine annab investoritele võimaluse investeerida ühte Riia olulisemasse uude A-klassi bürooprojekti.