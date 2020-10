Svertpaat Optimist, mastis koka vana särk

Foto: Anti Veermaa

Poliitikud räägivad, et juba homme oleme taas mereriik, loome töökohti ja riigikassa paisub, kuna kaubalaevad tulevad Eesti lipu alla. Ent praegusel kujul paistab maksureform pigem poisikese hurraaoptimism – unistus oma õppepurjekal ookean ületada, kirjutab Äripäev juhtkirjas.

Maksusoodustused Eesti lipu all sõitvatele laevadele on Äripäeva hinnangul iseenesest õigustatud samm, kas või seetõttu, et saada unarusse jäänud valdkonnale tähelepanu. Kuid poliitilise lokulöömise kõrval, mis kestab juba aastaid, tuleb teemaga nüüd sisuliselt edasi minna, kui tahame, et sinimustvalge lipu all seilavad kaubalaevad ühel päeval tõepoolest SKTsse midagi tooma hakkaksid.