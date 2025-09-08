Tarmo Trei: kui automaks kaob, jäävad teed loodetud rahasüstita

Transpordiameti andmetel on viimase kolme-nelja aasta jooksul riigiteede seisund märgatavalt halvenenud. Teehoiukava aastateks 2025–2028 näeb neljaks aastaks ette küll varem riigieelarve strateegias kokkulepitust 222 miljoni euro jagu suurema kogusumma – 932,3 miljonit eurot –, kuid sellest enamust on plaan kasutada arendusteks, mitte riigiteede säilitamiseks.
Teedeehitus saab uute neljarajaliste ehitamiseks 85 miljonit eurot ning lisaeelarvega veel 12 miljonit eurot, mis aga suurt pilti muutma ei hakka, tõdes tee-ehitaja Trev-2 Grupi tegevdirektor Sven Pertens.