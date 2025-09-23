Tagasi ST 23.09.25, 11:00 Kuidas hallata 1600 töötaja tööaega? Forus jagab oma kogemust “Ükski tarkvara ilma protsessita ei tööta – aga kui tarkvara ja protsessid saada liikuma koos, on võit tohutu,” ütleb Forus grupi personalijuht Marje Kärner, kes kirjeldab teekonda digitaalse tööaja ja personaliarvestuse lahenduse kasutuselevõtul.

Saates kuuleb, kuidas Forus lahendas 1600 töötaja tööaja haldamise.

Foto: Pexels.com

Sisuturundussaates räägime, millised olid Foruse personalitiimi peamised väljakutsed enne uue süsteemi juurutamist – killustatud tarkvarad, ajale jalgu jäänud lahendused ja keeruline graafikute haldamine enam kui 1600 töötajale.

Uurime, kuidas Wemply arendas Foruse vajadustest lähtuvalt unikaalse tööaja registreerimise lahenduse telefonikõnedega, kuidas automatiseeriti puhkuste ja graafikute haldus ning miks on personalijuhi jaoks kriitilise tähtsusega reaalajas ülevaade töötajate töökoormusest.

Saatekülalised selgitavad, kui keeruline oli tarkvara juurutamine, kuidas kaasati töötajaid, millised mõõdikud näitavad juba praegu edu ning miks ei ole Wemply pelgalt “pakitoode”, vaid pidevalt arenev platvorm, mis areneb koos kliendi vajadustega. Räägime ka, kuidas on muutunud töötajate kogemus – puhkuseavaldusest palgaarvestuseni – ja milliseid funktsioone ootab Forus tulevikus personalitarkvaralt.

Artikkel jätkub pärast reklaami

Saates on Wemply kaasasutaja ja tegevjuht Karl Kristjan Luberg ning Forus grupi personalijuht Marje Kärner . Saatejuht on Juuli Nemvalts.