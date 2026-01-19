Valmistume kaubandussõjaks, sest alternatiiv oleks veelgi hullem

USA dollari süvenev madalseis sunnib investoreid otsima uusi ellujäämisstrateegiaid, et peatada valuutakursist tingitud varade väärtuse kahanemine. Eksperdid annavad vihjeid, kuidas kaitsta oma portfelli ja leida uusi kasvuvõimalusi.
Põhjamaade Ministrite Nõukogu Tallinna esinduse 35. aastapäevale pühendatud saatesarja värskes osas selgitab projektijuht Piret Jeedas, miks on avatud dialoog ja struktureeritud arutelu tänapäeva ühiskonnas üha kriitilisema tähtsusega. Eesti Koostöö Kogu hiljutise üle-eestilise algatuse raames tulid inimesed kokku turvalises keskkonnas, et arutleda lihtsalt, kuid sügavalt olulise küsimuse üle: „Kuidas ma hakkama saan?“.