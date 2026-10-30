Inbank alustas 7% allutatud võlakirjade pakkumist

Uuel nädalal ootavad investoreid nii USA kui ka Euroopa Keskpanga intressiotsused, mis võivad mõjutada võlakirjaturge, dollarit ja Euribori. Lisaks avaldavad tulemused Microsoft, Alphabet ja Amazon, samal ajal kui Eestis selgub kolmanda kvartali majanduskasv ning Tallinna börsil annavad aru mitu ettevõtet.