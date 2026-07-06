Aruandlusjoodikute koht pole Toompeal

Riigikogu liikmetel tuleb kiiresti ära otsustada, kas ettevõtete majandusaasta aruannete esitamise kohustus on vajalik või mitte – ja vastavalt ka käituda, kirjutab Äripäev juhtkirjas.

Hea lugeja! See siin on alles sisuka loo esimene lõik. Kui sa oleks tellija, saaksid seda artiklit lugedes teada: kui suur osa riigikogu liikmetest on seotud ühingutega, mis jätsid majandusaasta aruande esitamata;

milliseid ministreid ja komisjonide liikmeid Äripäev aruandluskohustuse eiramise pärast eraldi esile toob;