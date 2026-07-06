Aruandlusjoodikute koht pole Toompeal

Riigikogu liikmetel tuleb kiiresti ära otsustada, kas ettevõtete majandusaasta aruannete esitamise kohustus on vajalik või mitte – ja vastavalt ka käituda, kirjutab Äripäev juhtkirjas.
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artiklit lugedes teada:
- kui suur osa riigikogu liikmetest on seotud ühingutega, mis jätsid majandusaasta aruande esitamata;
- milliseid ministreid ja komisjonide liikmeid Äripäev aruandluskohustuse eiramise pärast eraldi esile toob;