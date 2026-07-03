Ettevõtja: majandusaruandeid ei esitata hooletusest? Tegelikult on lugu keerulisem

Kui ettevõte satub auditikohustuse alla pelgalt raha väärtuse muutumise tõttu, ent audiitoritel on kuudepikkused järjekorrad, siis võib majandusaasta aruande õigeaegne esitamine võimatuks muutuda, kirjutab ettevõtja Elmo Somelar (Parempoolsed).

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artiklit lugedes teada: miks satuvad üha rohkem ettevõtteid auditikohustuse alla pelgalt inflatsiooni ja raha väärtuse muutuse tõttu;

kuidas mõjutavad audiitorite pikad järjekorrad majandusaasta aruannete õigel ajal esitamist;