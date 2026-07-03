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Ettevõtja: majandusaruandeid ei esitata hooletusest? Tegelikult on lugu keerulisem

Kui ettevõte satub auditikohustuse alla pelgalt raha väärtuse muutumise tõttu, ent audiitoritel on kuudepikkused järjekorrad, siis võib majandusaasta aruande õigeaegne esitamine võimatuks muutuda, kirjutab ettevõtja Elmo Somelar (Parempoolsed).

Hea lugeja! See siin on alles sisuka loo esimene lõik. Kui sa oleks tellija, saaksid seda
artiklit lugedes teada:

  • miks satuvad üha rohkem ettevõtteid auditikohustuse alla pelgalt inflatsiooni ja raha väärtuse muutuse tõttu;
  • kuidas mõjutavad audiitorite pikad järjekorrad majandusaasta aruannete õigel ajal esitamist;
“Praegu keskendub riik üha enam majandusaasta aruannete hilinenud esitajate survestamisele. Kuid kui suur osa ettevõtetest ei jõua aruannet tähtajaks esitada, tasub küsida, kas probleem on ettevõtjates või süsteemis endas,” leiab ettevõtja Elmo Somelar.
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