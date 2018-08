Kuidas leida endale mentor?

Ainult tellijale

Paljud asjatundjad ütlevad, et elus edasijõudmiseks on hea omale mentor leida. Kuidas seda aga teha?

Selle soovituse andmine on palju lihtsam kui selle realiseerimine. Kellele sa peaksid helistama ja kellelt peaksid küsima?

Üks inimene, kellele on mentorid suureks abiks olnud, on 36-aastane Jayna Cooke. Tema mentorid juhendasid teda e-kaubandusfirmas Groupon, kus ta jõudis küllaltki kõrgele ametikohale. Seejärel otsustas ta asutada oma idufirma.

Nüüd on ta EVENTupi tegevjuht – see on interneti keskkond, kus on koondatud erinevad üritused eri piirkondadest. Nüüd on Cooke mitmetele kolleegidele mentorlust pakkuma hakanud.

Cooke rääkis, et mentori leidmiseks tuleb järgida viit sammu:

1) Küsi endalt, mis valdkonnas sa tahad kasvada ja edasi areneda – olgu selleks avalik esinemine, inimeste juhtimine, konkreetse sektori teadmised või muud asjad, mis on sinu karjääriga seotud.

2) Teiseks tuleb oma sotsiaalvõrgustikust leida keegi, kes on sellel alal edu saavutanud. See võib olla sinu ülemus, sõber, kolleeg või isegi mõne ettevõtte tegevjuht. Tavaliselt arvatakse, et mentor peab olema sinust vanem ning tegutsema samal alal. Karjääriekspert Suzy Welch aga ütleb, et neil peab lihtsalt olema oskus, mida sina õppida soovid.

3) Kontakteeru nendega ning püüa luua nendega sõprussuhe. Küsi, kuidas nad on edu saavutanud ning mida on selleks vaja läinud. „Küsi neilt, mis on olnud kõige abistavam faktor – oli selleks mõni raamat, teised inimesed, kolleeg vms?“ ütles Cooke. On väga tõenäoline, et kõik võõraste kirjadele ei vasta. Kui sa oled aga tagasihoidlik ning ei suru ennast peale, siis üllatud, kui palju inimesed on valmis sind aitama.

4) Mõtle selle peale, kuidas saaksid sina neile abiks olla. Tõsi, see ei pruugi alati võimalik olla, aga andmine on sama tähtis kui võtmine.

5) Viimaks – ole tänulik. „Kindlasti on tähtis, et sa väärtustad seda aega, mida nad sinule pühendavad,“ ütles Cooke. „Olgu selleks kas või viis minutit, kiire e-mail või pikem vestlus – kindlasti tuleks kuulata ning näidata, et võtad nende soovitusi arvesse.

See, kui kaua sa mentoriga suhtled, on sinu otsustada. Welch tõi välja, et seda võib teha ühe päeva, ühe kuu või ka aastaid. Mõlemad peavad aga nõusoleku andma.

Tõenäoliselt ei lähe kõik väga sujuvalt, nentis Cooke. „Minu jaoks on mentorid olnud pidevalt olemas. Samas on olnud ka aegu, kus nende abi muutub eriti tähtsaks.“

„Vahel tuleb ette ka aegu, kus ma mentoritega nii palju ei räägi. Mõnele inimesele meeldib aga struktuur, kus kohtumised on igakuiselt kokku lepitud. Cooke rõhutas, et liiga palju ei tasu mentorilt oodata, sest see võib suhte ära rikkuda.