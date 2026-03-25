Paide kaubamajast saab 2,5 miljoniga innovatsioonikeskus. “Püüame jõuda nii kaugele, et maja toimimine nulli jookseks”
Kolm aastat tagasi kinkis Järva Tarbijate Ühistu Järvamaa sihtasutusele Paide kaubamaja hoone. Nüüd sai sihtasutus 1,91 miljonit eurot toetust, et rajada sinna Kesk-Eesti koostöö- ja innovatsioonikeskus.
Jätkusuutlikkusest on arenenud justkui ümberjutustamise äri, kus igaüks räägib nii, nagu tema sellest aru saab. Selle asemel peaks jätkusuutlikust tegevusest välja kasvama konkurentsieelis, mitte takistuste rada ja majanduslik viletsus, kirjutab ettevõtja ja Neulari juht Ilo Rannu.
Kuigi Eestis on suundumus kolida maalt linna ja Tallinn ning Tartu arenevad teistest piirkondadest kiiremini, siis on näha ka vastupidist liikumist, rääkisid Coop Panga juht Margus Rink ja Telia Eesti juht Holger Haljand.
Tõstetehnika soetamine tähendab ettevõttele sageli suurt ühekordset investeeringut, samal ajal kui rendimudel võimaldab kulusid pikema perioodi peale jaotada ning jätta raha ettevõtte põhitegevusse ja arengusse. Äripäeva küsimustele vastab uute elektritõstukite täisteenusrenti pakkuva Forklift OÜ renditeenuste ärijuht Raido Karik.