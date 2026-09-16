Küsi ÄPltEsimene kuu 2.99 €
Esimene kuu 2.99 €
Minu ÄP
  • OMX Baltic0,1%317,31
  • OMX Riga−0,17%960,99
  • OMX Tallinn0,12%2 204,35
  • OMX Vilnius0,07%1 493,8
  • S&P 500−0,45%7 551,81
  • DOW 30−1,21%51 461,9
  • Nasdaq −0,01%25 978,42
  • FTSE 1000,28%10 688,47
  • Nikkei 2250,31%64 124,14
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,87
  • GBP/EUR0,00%1,17
  • EUR/RUB0,00%96,6
  • OMX Baltic0,1%317,31
  • OMX Riga−0,17%960,99
  • OMX Tallinn0,12%2 204,35
  • OMX Vilnius0,07%1 493,8
  • S&P 500−0,45%7 551,81
  • DOW 30−1,21%51 461,9
  • Nasdaq −0,01%25 978,42
  • FTSE 1000,28%10 688,47
  • Nikkei 2250,31%64 124,14
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,87
  • GBP/EUR0,00%1,17
  • EUR/RUB0,00%96,6

Eesti idusektor​i visioon 2035: rõhk on ​(järel)kasvul

Eesti start-up-ökosüsteem on jõudnud etappi, kus seniste eduetappide ja edetabelikohtade kõrval otsitakse ühist pikaajalist sihti, räägiti Äripäeva raadios.
Vaido Mikheim, Liisi Kirch, Tarmo Virki.
  • Vaido Mikheim, Liisi Kirch, Tarmo Virki.
  • Foto: Äripäev
Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi idusektori valdkonnajuhi Liisi Kirchi ja Startup Estonia juhi Vaido Mikheimi kinnitusel valmib avaliku ja erasektori koostöös idusektori visioon aastaks 2035.
Liisi Kirchi sõnul on visioonidokumendi eesmärk koondada ökosüsteemi osapooled ja leppida kokku ühised prioriteedid. “Näen, et see sama visioonidokument võiks sektori osapooli regulaarselt kokku tuua, et saaksime arutada ja vaadata, kus me hetkel oleme ning kuhu liigume. Kui mingi asi hakkab minema kreeni, saame reageerida piisavalt kiiresti,” selgitas Kirch.
Raadiosaates “Ükssarvikute kasvulava” tuli jutuks iduettevõtluse järelkasvu toetamine alates koolipingist, teaduspõhise süvatehnoloogia arendamine ning kohalike ettevõtjate panus ühiskonda. Samuti arutleti selle üle, kuidas tehisaru ja vibe coding ehk tehisaruga koodi kirjutamine muudavad idufirmade ärimudeleid ja töötajate vajadust.
Lisaks avasid külalised plaanitava Nordic Inc-i koostöö tagamaid, mille siht on ühtlustada andmeruumi ja ärikeskkonda Põhjamaadega. Vaido Mikheimi sõnul on tihedam piirkondlik koostöö möödapääsmatu: “Mõtleme ühiselt, kuidas me saame seda sektorit kasvatada, sest selle arvel võidavad ka teised sektorid.”
Saadet juhtis Tarmo Virki.
Ükssarvikute kasvulava
Eesti idusektor​i visioon aastaks 2035: rõhk on ​(järel​)kasvul
00:00
Peatükid
See teema pakub huvi? Hakka neid märksõnu jälgima ja saad alati teavituse, kui sel teemal ilmub midagi uut!

Seotud lood

1. septembrist asub Smartcapi tegejuhi ametisse Patrik Louko, kellel on pikaajaline kogemus idu- ja riskikapitali valdkonnas.
  • 27.08.26, 10:58
Kriitika alla sattunud SmartCap toob uueks juhiks soomlase
EstVCA uus tegevjuht Kärt Klein peab esmatähtsaks Eesti pensionifondide ja väliskapitali suunamist kohalikesse fondidesse.
  • 19.08.26, 14:00
EstVCA uus juht Kärt Klein plaanib tuua Eesti fondidesse rohkem välisraha
EIS nõuab tudengiorganisatsioonilt MTÜ Teadusklubi tagasi umbes 83 000 eurot, sest leidis, et surfilaua arendamise projekti raames esitatud autorendi kulu ei olnud nõuetekohane. Fotol surfab Teadusklubi juhatusse kuulunud ja elektrisurfilauda arendava Ray Foili eestvedaja Andres Nöps Noblessneri sadamas.
  • 24.08.26, 06:00
Andmetega eksitanud elektrisurfilaua arendaja peab toetuse tagasi maksma
Idufirma Knowzilla asutaja Liina Laas.
  • 24.06.26, 14:00
Liina Laas: väljast sätitud firmadel on kapoti all tihti täielik kaos
Korter Dubai metroojaama ligiduses.
  • ST
  • 11.09.26, 12:35
Dubai kinnisvaraturg pole kukkunud, vaid investorid on muutunud valivamaks
Dragonfly kaasasutaja Sven Sabas külastas tänavu kevadel Briti äridelegatsiooniga Hiinat, tutvudes sealse idu- ja tehnoloogiasektoriga.
  • 10.05.26, 12:18
Londonis Eesti ükssarvikust välja kasvanud idufirma loob arenduskeskuse Tallinna

Hetkel kuum

  • 16.09.26, 06:00
Rikaste TOP: uus võitja purustas senise rekordi ja tõusis omaette liigasse
  • 14.09.26, 11:25
Kahjumis metalliäri lõpetas tootmise ja koondab töötajad
  • 14.09.26, 09:40
Rikaste TOP: traagiline õnnetus tõukas edetabelisse uued noored
  • ST
  • 10.09.26, 06:00
Avis Eesti juht: see mudel peab muutuma, et töötaja valib auto, aga riski võtab ettevõte

Hetkel kuum

Mulluse ja tänavuse Rikaste TOPi esiviisikus on taas samad tegijad: Taavet Hinrikus (vasakult), Markus Villig, Jaan Tallinn, Kristo Käärmann ja Margus Linnamäe. Küll aga on tänavune järjestus muutunud.
SUUR TOP
  • 16.09.26, 06:00
Rikaste TOP: uus võitja purustas senise rekordi ja tõusis omaette liigasse
Pooleteise aastaga ligi 15 korda kasvanud tehisarufirma Anthropicu väärtus on oluliselt suurendanud ka Jaan Tallinna varade väärtust.
Börsiuudised
  • 16.09.26, 08:00
Rikaste TOPi võitjal peitub portfellis teisigi suurte äride investeeringuid
Kaugtöö võimalus jääb LHV-s alles, kuid pank ei näe seda püsiva alternatiivina kontoris töötamisele.
Uudised
  • 15.09.26, 19:28
LHV kupatab töötajad tagasi kontorisse
Täiendatud
Moonika Maaringu volitused Coop Panga juhatuse liikme ja erakliendipanganduse juhina algavad 1. novembril, kui ta vahetab välja senise juhatuse liikme Karel Parve.
Börsiuudised
  • 16.09.26, 14:52
Coop Panga juhatus sai uue liikme
“Ükski selline otsus ei ole kerge,” kommenteeris teate vahendusel Prisma juhatuse liikme rolli täitev Rainer Rohtla.
Uudised
  • 16.09.26, 12:25
Coopile liikunud Prisma koondab kõik kontoritöötajad
Koondatakse 10% töötajatest
Kalevi Panorama elamukompleks avati piduliku üritusega 2020. aastal.
Uudised
  • 16.09.26, 17:05
Vene miljardär pole enam Kalevi Panorama omanik
“Natuke õnne, heade asjade kokkulangemist ja oma poolt antud maksimaalne panus,” võttis hea aasta kokku 2002. aastal Aigreni asutanud Meelis Kibena.
Majandustulemused
  • 16.09.26, 15:37
Piiriehitus tõi Võru ettevõttele rekordilise käibe ja kasumi
„Sellise mõtteviisi asemel, kus vähest autokasutust peetakse positiivseks, tuleks küsida, milline liikumisviis on konkreetse inimese või ettevõtte jaoks tegelikult kõige otstarbekam,“ ütleb Avis Eesti juhatuse liige Hardi Isok
  • ST
Sisuturundus
  • 10.09.26, 06:00
Avis Eesti juht: see mudel peab muutuma, et töötaja valib auto, aga riski võtab ettevõte
Fedi uus juht Kevin Warsh vannutati ametisse selle aasta mais.
USA keskpank tõstab intressimäärasid esimest korda alates 2023. aastast
Skinest Grupi omaniku Oleg Ossinovski sõnul nende äri kahjumis olla ei saa. “Küsimus on ainult selles, kas teenime 10 miljonit või 100 miljonit.”
Oleg Ossinovski sisenes USA turule. “Seni läheb Ameerikas kõik hästi”
Hoiu-laenuühistusse ERIAL 100 000 eurot pannud tipp-poliitik Urmas Paet nõudis 2025. aasta kevadel ühistu pankrotti ning vedas hiljem kahel korral eest, et hoiustajad paneksid menetluse jätkamiseks kokku ligi 25 000 eurot. Nüüd on vaja juba tuntavalt suuremat summat. Paeda sõnul on 300 000 eurot tohutult suur summa, mida niigi suurelt kannatanud hoiustajad peaksid kuu ajaga kokku kraapima.
Raha kaotanud hoiustajad peavad ERIALi pankrotiga jätkamiseks leidma 300 000 eurot
Urmas Paet: “Praegu on olukord selline, et kurjategijad võidavad igal juhul”
Fedi uus juht Kevin Warsh vannutati ametisse selle aasta mais.
USA keskpank tõstab intressimäärasid esimest korda alates 2023. aastast
“Praegu räägime me peamiselt sellest, mitu töötundi AI säästab ja kui palju inimesi läheb vaja edaspidi. Mind huvitab, mis saab meie enda oskustest,” kirjutab tehisaru kolumnist Ardo Reinsalu.
Ardo Reinsalu tehisarujutud | Kas me oskame ise lennata, kui tehisaru veab alt?
Creemi kaasasutaja ja tegevjuht Gabriel Ferraz on varem töötanud Google’is. Brasiilia päritolu Ferraz on elanud Eestis kaheksa aastat.
Eesti idufirma Creem kaasas 5 miljonit eurot
Inimkond võib kaotada tehisaru arengu üle kontrolli, hoiatab Tartu Ülikooli tehisintellekti professor Meelis Kull.
Eesti teadlased: kõige võimekamate AI-süsteemide arendust tuleks pidurdada
Üle 100 dollari püsiv nafta hind ning Föderaalreservi vihje tulevasele intressitõusule jahutasid investorite optimismi.
USA aktsiaturud langesid pärast intressiotsust hooga miinusesse
“Natuke õnne, heade asjade kokkulangemist ja oma poolt antud maksimaalne panus,” võttis hea aasta kokku 2002. aastal Aigreni asutanud Meelis Kibena.
Piiriehitus tõi Võru ettevõttele rekordilise käibe ja kasumi
30. septembril Arena Vilniuses toimuv eBay Baltic Export Summit 2026 on eBay esimene Baltikumiülene eksporditippkohtumine. Tasuta ühepäevasele sündmusele oodatakse ligikaudu 1000 ettevõtjat, eksportijat ja e-kaubanduse eestvedajat Baltimaadest ning mujalt Euroopast. Programmis on üle 20 esineja, enam kui kümme sessiooni ja rohkem kui kümme partnerit.
  • ST
Väikesest koduturust maailma: kuidas muuta ekspordisoov praktiliseks kasvuks
Kiibitootja SK Hynixi soov oleks plaaniga leevendada tarneahela pingeid ja poliitilist survet.
Lõuna-Korea kiibihiid kaalub Inteliga esimest ühistootmist USA-s
Palgatööle selja keeranud investorid Anneli Loorits ning Karin Krigoltoi tõestavad, et finantsvabaduseni viivad täiesti erinevad teekonnad, kuid püsiva rahavoo tagamine eeldab mõlemal juhul raudset riskijuhtimist ja selgeid reegleid.
Palgatöölt vabaks: investor sihib 10% tootlust kuus
OpenAI asutaja ja juht Sam Altman.
OpenAI kaalub uut hiigelrahastust enne IPOt
Kui aktsia on istunud nimekirjas üle kolme aasta ning tema hinnapõhine aastane liitjuurdekasv ehk CAGR jääb alla 12%, peab mul tema alles jätmiseks olema väga hea põhjus.
Paisunud jälgimisnimekirjast said viis aktsiat sule sappa
Investor Toomase kommentaar
Teema kerkis esile ka SpaceXi teise kvartali tulemuste kõnel, kuid Musk ei kinnitanud toona ühinemisplaane.
Musk vihjas taas Tesla ja SpaceXi ühendamisele
Reisimüüjate äri on internetiäri, kus käib võistlus, kes kliendi enda juurde saab.
Megasoodsate reiside pakkuja kriitikatule all: “See on muster ettevõtetel, mis tulevad Leedust”
TTJA menetlus tuvastas rikkumised
Äripäev reastab Eesti rikkaimad inimesed, alates 2005. aastast leiab edetabelist 500 nime.
Rikaste TOP: traagiline õnnetus tõukas edetabelisse uued noored
Eesti autokoolide liidu presidendi, Tapa Autokool OÜ juhatuse liikme ja omaniku Neeme Külmalliku sõnul pole enamikul Eesti autokoolidel töölepinguga sõiduõpetajaid ning sektoris lokkab ebaaus konkurents.
Autokoolide maksuskeemid võtavad ausatelt tegijatelt töö
Pärast Hanno Pevkuri kahimist tuli peaminister Kristen Michalil Martin Heremi (pildil) avangus ohverdada ka kaitseministeeriumi kantsler Kaimo Kuusk.
Kindral Heremi naasmine võimukoridori tõi esimese ohvri. “Kas ta demokraatia jaoks hea on? Kahtlen”
Ühiskond on liikumas faasi, kus inimestel on palju vara tekkinud, sõnas Martin Villig.
Tippettevõtja idee loob jõukatele uue viisi tuua miljardeid Eestisse
PwC Eesti äriühingu kõrval on suures tsiviilasjas kostjaks ka Ühendkuningriigis tegutsev PricewaterhouseCoopers.
“Terve armee advokaate.” Auditihiiglane tõi Baltcapi vastu raskekahurväe
Kohtunik: hagi on hästi mahukas ja hõre, nõue väga suur
Kodumaa Kapitali HLÜ-d aastaid juhtinud poliitik Tõnis Kõiv taandus juhatusest enne krahhi, kuid tegutseb siiani taustal.
Tuntud poliitiku juhitud ühistu vajub põhja, võlausaldajad vihjavad kantimisele
Osa baaripersonali tööst seisnes Bombays toimuvate ürituste teenindamises – näiteks pokkeriturniiridel või luksuslikel pidudel.
Luksusklubi töötajad kogesid ebaõiglust ja kaost. “Ma ei soovi end töö pärast maha matta”

Podcastid

Toidutööstuse TOPi tipud näevad taas märke kallima kauba soovist
Äripäeva TOP
Toidutööstuse TOPi tipud näevad taas märke kallima kauba soovist
00:00
Lennundusluksus on kadumas. “Korra elus tuleb see ära proovida”
Hommikuprogramm
Lennundusluksus on kadumas. “Korra elus tuleb see ära proovida”
00:00
Maru Betoonitööde juht: Eestis teeme käiberekordi, kuid Soomes maandame riske
Eetris on ehitusuudised
Maru Betoonitööde juht: Eestis teeme käiberekordi, kuid Soomes maandame riske
Üle viie aasta Alaskal õppinud Eesti suusataja: karusprei oli alati kotis
Turismitund
Üle viie aasta Alaskal õppinud Eesti suusataja: karusprei oli alati kotis
Õpetajad ja päästjad nõudsid taas palgatõusu. "Opositsioon lubab kulda ja karda"
Hommikuprogramm
Õpetajad ja päästjad nõudsid taas palgatõusu. "Opositsioon lubab kulda ja karda"
Nälkjalõksuga menukiks tõusnud insener sihib TikToki abil välisturge
Hommikuprogramm
Nälkjalõksuga menukiks tõusnud insener sihib TikToki abil välisturge
17.09.2026 Exceli koolitus edasijõudnutele
Äripäeva Akadeemia
Exceli koolitus edasijõudnutele
8 akadeemilist tundi
21.09.2026 SEO koolitus 2.0
Äripäeva Akadeemia
SEO koolitus 2.0
6 akadeemilist tundi
22.09.2026 Muutuste juhtimise koolitus - praktilised tööriistad
Äripäeva Akadeemia
Muutuste juhtimise koolitus - praktilised tööriistad
8 akadeemilist tundi
29.09.2026 Exceli meistriklass finantsjuhtidele ja juhtidele
Äripäeva Akadeemia
Exceli meistriklass finantsjuhtidele ja juhtidele
6 akadeemilist tundi
29.09.2026 AI võimalused projektijuhtidele
Äripäeva Akadeemia
AI võimalused projektijuhtidele
6 akadeemilist tundi
30.09.2026 Tehnilise analüüsi kiirkursus
Äripäeva Akadeemia
Tehnilise analüüsi kiirkursus
6 akadeemilist tundi
Äripäeva Liidrite kollokvium IV lend (30.09.2026-17.03.2027)
Äripäeva Liidrite kollokvium IV lend (30.09.2026-17.03.2027)
01.10.2026 Tehisintellekti riskijuhtimine
Äripäeva Akadeemia
Tehisintellekti riskijuhtimine
8 akadeemilist tundi
01.10, 05.10, 14.10, 20.10, ja 21.10.2026 Agiilne tarkvaraline äriprotsesside automatiseerimine
Äripäeva Akadeemia
Agiilne tarkvaraline äriprotsesside automatiseerimine
40 akadeemilist tundi
06.10.2026 Eduka enesejuhi oskused
Äripäeva Akadeemia
Eduka enesejuhi oskused
8 akadeemilist tundi
07.10.2026 ja 14.10.2026 Argumenteeritud müük
Äripäeva Akadeemia
Argumenteeritud müük
8 akadeemilist tundi
Äripäeva Liidrite kollokvium finantsjuhtidele 07.10.2026-04.05.2027
Äripäeva Liidrite kollokvium finantsjuhtidele 07.10.2026-04.05.2027

Enimloetud

1
SUUR TOP
  • 16.09.26, 06:00
Rikaste TOP: uus võitja purustas senise rekordi ja tõusis omaette liigasse
2
Börsiuudised
  • 16.09.26, 08:00
Rikaste TOPi võitjal peitub portfellis teisigi suurte äride investeeringuid
3
Uudised
  • 15.09.26, 19:28
LHV kupatab töötajad tagasi kontorisse
Täiendatud
4
Uudised
  • 15.09.26, 14:40
Ootamatu pööre: Venemaa säilitab Vahemeres kontrolli oluliste baaside üle
5
Börsiuudised
  • 16.09.26, 14:52
Coop Panga juhatus sai uue liikme
6
Majandustulemused
  • 16.09.26, 15:37
Piiriehitus tõi Võru ettevõttele rekordilise käibe ja kasumi

Viimased uudised

Uudised
  • 17.09.26, 07:00
Eesti idufirma Creem kaasas 5 miljonit eurot
Uudised
  • 17.09.26, 06:00
Raha kaotanud hoiustajad peavad ERIALi pankrotiga jätkamiseks leidma 300 000 eurot
Urmas Paet: “Praegu on olukord selline, et kurjategijad võidavad igal juhul”
Uudised
  • 17.09.26, 06:00
Oleg Ossinovski sisenes USA turule. “Seni läheb Ameerikas kõik hästi”
Arvamused
  • 17.09.26, 06:00
Ardo Reinsalu tehisarujutud | Kas me oskame ise lennata, kui tehisaru veab alt?
Börsiuudised
  • 16.09.26, 23:17
USA aktsiaturud langesid pärast intressiotsust hooga miinusesse
Börsiuudised
  • 16.09.26, 21:11
USA keskpank tõstab intressimäärasid esimest korda alates 2023. aastast
Uudised
  • 16.09.26, 19:51
Lõuna-Korea kiibihiid kaalub Inteliga esimest ühistootmist USA-s
Uudised
  • 16.09.26, 18:00
Eesti teadlased: kõige võimekamate AI-süsteemide arendust tuleks pidurdada
Tagasi Äripäeva esilehele

Vana-Lõuna 39/1, 19094 Tallinn

(+372) 667 0111

[email protected]

Tellimisega seotud küsimused: [email protected]

Äripäev on ettevõtlike inimeste meediaväljaanne. Äripäeva omanik on Põhjamaade meediakontsern Bonnier Grupp.

© AS Äripäev 2000-2026