Juhtimisraamatute edetabeli tipus troonivad tänavu eesti autorite teosed

Millised teemad ja ideed kõnetasid juhtimisraamatute lugejaid sel aastal enim? Tutvustame lähemalt seitset menukit, mille hulgas on raamatuid nii kogenud juhtidele kui ka neile, kes astuvad sel teekonnal alles esimesi samme. Selle aasta Äripäeva TOP 30 raamatut
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Aira Tammemäe
Raamatus kohtuvad neli erinevat inimtüüpi – igaühel oma hirmud, unistused, motivatsioon ja viis maailma tajuda. See raamat aitab neid tüüpe ära tunda, mõista ja nendega teadlikumalt koostööd teha. „Kes me oleme“ tugineb Fritz Riemanni nelja põhihirmu teooriale ning muudab selle „Karupoeg Puhhi“ raamatust pärit sümbolitega praktiliselt kasutatavaks, lisades ohtralt ärimaailmast pärit lugusid ja näiteid. Raamat on mõeldud juhtidele ja kõigile, kes töötavad koos teiste inimestega. Kuni 30.09.2026 saad selle raamatu soetada hinnaga 27.90. Vaata lähemalt Äripäeva e-poest
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Helen Maidre ja Helen Paas
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Esimest korda juhiks saamine on pöörane segu elevusest, vastutusest, kahtlustest ja küsimustest. „Uute juhtide käsiraamat“ on loodud just selleks, et sa ei peaks seda teekonda läbima üksi. Tegu on tööraamatuga nii värskelt juhi ametisse astunutele kui ka kogenud spetsialistidele, kes liiguvad esmakordselt juhirolli. Sõltumata sellest, kas töötad idufirmas, suurorganisatsioonis, haridusasutuses või avalikus sektoris, on raamatus käsitletavad põhimõtted rakendatavad igas valdkonnas. Kuni 30.09.2026 saad selle raamatu soetada hinnaga 27.90. Vaata lähemalt Äripäeva e-poest
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James Clear
Olgu missiooniks puusalt paar kilo maha raputada, esimene maraton läbida või töises plaanis uhke kannapööre korraldada, veename end tihti, et suur edu nõuab suuri samme. Tegelikult taandub aga kogu maagia igapäevaharjumustele, mitte kord elus tehtud muudatusele. Raamatu selgrooks on neljast sammust koosnev harjumuste mudel ‒ signaal, himu, vastus ja preemia, ning neli käitumise muutmise seadust. Kuigi autor James Clear’i iga sõna taga seisavad teaduslikud tõendid, ei ole tegu kaugeltki mitte kuiva akadeemiline uurimuse, vaid ütlemata tõhusa käsiraamatuga. Kuni 30.09.2026 saad selle raamatu soetada hinnaga 26.90. Vaata lähemalt Äripäeva e-poest
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Bill McGowan
Praktiline käsiraamat „Kõnelege meeldejäävalt“ on mõeldud kõikidele neile, kes soovivad tänapäeva mürarikkas suhtluskeskkonna eristuda ja parandada oma avaliku esinemise oskusi. Autorid jagavad näpunäiteid, kuidas leida üles n-ö oma hääl ning õpetavad kasutama läbiproovitud strateegiaid ja tehnikaid, mis muudavad sõnumi emotsionaalselt kaasahaaravaks ja meeldejäävaks. Raamat katab suhtlusolukordi alates suurtest lavadest kuni veebikohtumiste ja igapäevaste vestlusteni ning sobib väärtuslikuks kaaslaseks nii juhtidele aga ka kõikidele teistele. Kuni 30.09.2026 saad selle raamatu soetada hinnaga 27.90. Vaata lähemalt Äripäeva e-poest
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Tiina Tohver
Mis siis, kui müük ei oleks enam pealetükkiv survestamine, mis paneb kliendi mõtlema, millal see vestlus ükskord juba lõppeb, vaid kujuneks teekonnaks, kus ostja tunneb oma otsusest siirast rõõmu? Tuginedes 20-aastasele kogemusele müügivaldkonnas, tõdeb autor, et tulemusliku müügi võti ei peitu tihtipeale pakkumises ja tehnilistes detailides, vaid vestluses, mis müüja ja ostja vahel sünnib. Raamatus istub autor ostja toolile ja pöördub otse müüja poole. Ta räägib oma isiklike kogemuste põhjal, mida tema ostjana müüjalt ootab, milline suhtumine teda avab ning milline hoiak sunnib sisemist kaitsemüüri veelgi tihedamalt peale vedama. Kuni 30.09.2026 saad selle raamatu soetada hinnaga 27.90. Vaata lähemalt Äripäeva e-poest
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David Roche
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Kas teadsid, et üle 70 protsendi tegevjuhtidest kahtleb oma võimetes ja ligi 40 protsenti neist ebaõnnestub juba esimese 18 kuu jooksul? See raamat aitab sul vältida selle statistika hulka sattumist ja suurendada oluliselt oma eduvõimalusi. Kogenud juht ja professionaalne coach
David Roche on enda aastakümnete pikkusest juhtimisteekonnast välja noppinud kõige olulisemad kogemused ja valusamad õppetunnid ning koondanud need verivärskete tegevjuhtide jaoks hõlpsasti järgitavaks teekaardiks. Kuni 30.09.2026 saad selle raamatu soetada hinnaga 27.90. Vaata lähemalt Äripäeva e-poest
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Jaanika Rannula, Aili Nurmeots
Juhid näevad siinse juhtimiskultuuri tulevikutrendidena häid suhteid, arengut, vastutuse jagamist ja töötajate eripärade arvestamist. Coach
’iv juhtimine on üks võimalik tee selleni jõuda. Raamat on Eesti esimene terviklik käsitlus coach
’ivast juhtimisest, milles avatakse inimkeskse juhtimiskontseptsiooni sisu lähemalt ning jagatakse praktilisi meetodeid ja tööriistasid, mida juht saab kasutada, et ettevõtte tulemuslikkust suurendada ja inimeste rahulolu tõsta. Kuni 30.09.2026 saad selle raamatu soetada hinnaga 27.60. Vaata lähemalt Äripäeva e-poest
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