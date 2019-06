Midagi podiseb majanduskatlas

Raadiosaates tõdetakse, et eestlastel paistab olevat palju raha. Üks tõestus on see, et joogitootja Nudist kontole laekus investoritelt pool miljonit eurot veel enne, kui ettevõtjad olid rahakaasamise kampaaniaga alustanud. Sealjuures on paljude investorite jaoks võimalikust tootlusest olulisem hoopis tunne, et saab anda hoogu ägedale ärile. Seesuguse rahakülluse tõttu võib arvata, et ka sügisest aktsiaemissiooni plaaniv Coop Pank leiab investorid kerge vaevaga üles. Foto: Andras Kralla