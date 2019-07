Investori valik: korjata põhjast Dansket või unistada LHV tipust

Põhjala pangandussektoril oli raske nädal. Foto: Liis Treimann

Ajakirjanikud arutasid saates „Äripäev eetris“, kas investoril on võimalik teenida rohkem, ostes Skandinaavia panku praegusest madalseisust või panustades näiteks sellele, et LHV kasvatab väärtust poole võrra.

Selle nädala võitjaks valisid ajakirjanikud Eesti pangad LHV ja börsiplaaniga Coopi, mis mõlemad hooga kasvavad. Samal ajal on Põhjala pankade aktsiad nõrgemate tulemuste ja rahapesuskandaalide tõttu palju kukkunud - mõni on aastatagusest väärtusest kaotanud isegi poole. Lisaks arutati, kuidas üldse mõjutab pankade käekäik keskmist ettevõtjat ja laenuvõtjat.

Nädala kaotaja on aga Narvas tegutsenud moodulmajade tootja Modulehouse, kes peab Norra kliendilt saadud löögi tõttu uksed sulgema ja koondama sada inimest. Ajakirjanikud meenutavad teisigi lugusid, kus mainekate riikide kliendid on Eesti firmasid alt vedanud ja suisa petnud – näiteks tõmmanud töö üleandja silme all võtmega trepi käsipuule soone, et saaks öelda: näe, töö on vigane, järelikult kogu raha ei saa.

Ehitusettevõtjate olukorrast ja probleemidest rääkisid ajakirjanikud saates pikemalt, sealhulgas arutati, kuidas mõjutab peatöövõtjad siseministri Marti Helme plaan asuda eriti karmilt kontrollima renditööjõu kasutamist.

Rahakaasamisplatvormilt Fundwise raha küsima läinud Õllenaut ei saanud investoritelt nii sooja vastuvõttu, kui oleks La Muu ja Nudisti edulugude tuules arvanud. Ajakirjanike meelest on siin võimalik tuua esile selged põhjused, mis kõnelevad üht-teist nii valitud platvormi kui ka Õllenaudi enda tegemiste kohta.

Lisaks võeti kokku olulisemad ideed ja soovitused, mis kõlasid nädalavahetusel toimunud investorite suvepäevadel Padisel.

Stuudios olid Indrek Mäe, Priit Pokk, Martin Johannes Teder ja Viivika Rõuk.

Kuula saadet siit: