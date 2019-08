Tõenäolisem on võita lotoga kui saada start-up'iga ükssarvikuks

"Kui vähegi saad, siis ära start-up'i," sõnab EBSi ja TalTechi start-up-ettevõtluse lektor Anu Ruul Äripäeva raadio hommikuprogrammis.

EBSi ja TalTechi start-up-ettevõtluse lektor Anu Ruul. Foto: Raili Vunk

Ruuli sõnul on hästi suur vahe, kas start-up'itakse pimesi või teadlikult. Ta selgitab, et ta näeb palju pimedat usku, kus ei ole tegelikult validatsiooni, teadlikkust, mõõtmist, vaid on meediast kuuldu ja nähtu, et see kõik on nii lihtne: hakkan täna start-up'ima ja homme olen miljonär ja teen suure exit'i või saan ükssarvikuks.

"Start-up'i edu protsenti hästi erinevad allikad hindavad erinevalt, küll aga reeglina see kõik jääb mõne protsendi juurde. Ja ükssarvikuks saab veel 0,0000... protsenti," selgitab Ruul edu võimalikkust.

Lisaks selgitab Ruul hommikuprogrammis pikemalt, miks ta soovitab võimaluse korral idufirma tegemist vältida.

Samuti lahkavad saatejuhid, kuidas on seni hakkama saanud Keskerakonna, EKRE ja Isamaa koalitsioon, kel on sel nädalal saja päeva sünnipäev. Valitsusele aitab hinnangut anda poliitikavaatleja ja suhtekorraldaja Andreas Kaju.

Peale selle saab hommikuprogrammis ülevaate mootorsõidukite ja kinnisvarahalduse turul toimuvast. Värske ülevaate annab Infopanga konkurentsiraportite projektijuht Sigrid Kõiv.

Maailmamajanduse käekäigust räägib Äripäeva uudistetoimetuse ajakirjanik Kristjan Pruul. Uurime temalt, mis edasi saab ja kui suur langus meid ootamas on.

Saatejuhid on Eliisa Matsalu ja Tiiu Taal.

