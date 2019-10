Energiamaksud on pidurdanud aasta ettevõtte investeeringuid

Aasta ettevõtte tiitliga pärjatud Estonian Celli juhatuse liige Siiri Lahe tunnistab, et kõrgete energiamaksude tõttu on osa kavatsusi jäänud ellu viimata. Foto: Andras Kralla

Estonian Celli investeeringuid on energiamaksud pidurdanud alates käivitusajast peale, ütles EASi kaubandus-tööstuskoja ja tööandjate keskliidu konkursil aasta ettevõtja tiitli pälvinud Estonian Celli juhatuse liige Siiri Lahe teisipäeval Äripäeva raadio hommikuprogrammis.

2006. aastal käivitati 153 miljoni eurose alginvesteeringuga tehas, kuid peagi tuli uus võrgutasude süsteem, mis on Lahe sõnul Estonian Celli investori jaoks konkurentsivõimet halvanud. Seetõttu oli ettevõte aastaid väga suures kuhjunud kahjumis.

"Kui algselt oli tehase kõrval kavatsetud rajada ka paberimasin, siis seda ei ole kunagi Eestisse tulnud justnimelt kõrgete energiamaksude tõttu," märkis Lahe. Ta lisas, et Estonian Celli investor on eelnevatel aastatel investeerinud erinevatesse Austria paberitehastesse ligi 400 miljonit eurot, kuna sealsed energiamaksud on odavamad kui Eestis.

Intervjuud Siiri Lahega saab kuulata siit:

Stuudios käis ka samal konkursil aasta noore ettevõtja tiitli saanud Ampler Bikesi kaasasutaja Ardo Kaurit, kes toodab peamiselt ekspordiks elektrijalgrattaid. Ta rääkis, kuidas nemad konkureerivad teiste rattatootjatega ja mille arvel suudavad kulusid optimeerida.

Intervjuud Ardo Kauritiga saab kuulata siit:

Äripäeva konkurentsiraportite projektijuht Sigrid Kõiv rääkis teisipäeval ilmuvatest hambaravi ettevõtete ja jäätmekäitlusettevõtete konkurentsiraportitest. Hambaravi ettevõtete konkurentsiraport kinnitab, et mõnes sektoris on tähtis ennekõike asukoht: hambaravis läheb hästi neil, kes on Tallinnas. Jäätmekäitlussektoris on aga nii, et käibed on küll suured, kuid kasumid üsna kesised.

Intervjuud Sigrid Kõivuga saab kuulata siit: