Töökius ja ebavõrdne kohtlemine – kas võimalust end kaitsta on ka tööandjal?

Advokaadibüroo EMERALDLEGAL advokaat Katrin Paulus. Foto: teabevara.ee

Palju on räägitud sellest, mida peab töötaja tegema ja kuidas end kaitsma, kui tunneb, et teda on tööl ebavõrdselt koheldud või kiusatud. Kuidas aga peaks sellises olukorras käituma tööandja ning kas tal on võimalust end kaitsta, kui arvab, et süüdistus ei ole asjakohane?

Sellest on teabevara tunni stuudios rääkimas Äripäeva töösuhete teabevara koostööpartneri, advokaadibüroo EMERALDLEGAL advokaat Katrin Paulus. Saadet juhib Äripäeva teabevara vanemtoimetaja Heidi Saar.

Kuula saadet siit: