Eesti roheidu sihib miljardist käivet

Go Vertic energiat tootev fassaad. Foto: Erakogu

Roheidu Go Vertic paneb seinad elektrit tootma ning aitab vähendada hoonete rohmakat ökoloogilist jalajälge. Äripäeva raadio sisuturundussaates räägivad asutajad ACM Metali tiiva all kasvavast ettevõttest ja selle plaanidest.

Firma ambitsioon on saavutada 1 miljardi euro suurune käive ja täna tehakse sel suunal esimesi samme. Sel aastal on plaanis on siseneda Saksamaa turule.

Go Vertic on elektrit tootvate fassaadide osas selgelt pioneer ja nende ambitsioone toetavad ka ELi seatud kliimaeesmärgid.

Stuudios on Go Verticu asutajad, isa ja poeg Ain ja Kevin Kuusik. Lisaks eelpool nimetatud teemadele ei pääse me mööda ka perefirma juhtimisega seotud plusside ja miinuste analüüsimsest. Saadet juhib Hando Sinisalu.

