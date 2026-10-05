Võlakirjatootluste tõus ja euroala ebakindlus survestasid USA börse
USA aktsiaturud liikusid esmaspäevase kauplemise alguses erisuunaliselt, kuna investorid hindasid võlakirjade tootluse tõusu, euroala majandusega seotud ebakindlust ning lähenevat ettevõtete tulemuste hooaega.
Hiina tööstusautomaatika ettevõte RoboTechnik kaasas Hongkongi börsilt üle 5 miljardi Hongkongi dollari. Kontserni kuuluva ficonTECi Tallinna insenerikeskus loodab, et ränifotoonika äri laiendamine kasvatab ka Eestis tehtava arendustöö mahtu.
Riias Preses Nama Kvartālsi arendav AS PN Project alustab uut tagatud võlakirjaprogrammi emissiooni, pakkudes investoritele 9% tootlust lunastustähtajani. Võlakirjade märkimine kestab 30. septembrist 9. oktoobrini. Võlakirjapakkumine annab investoritele võimaluse investeerida ühte Riia olulisemasse uude A-klassi bürooprojekti.