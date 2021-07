Materjalimüüja ehituses: praegu antakse kõvasti gaasi

Ahti Asmann roheleppest: nukraks teeb, et Eesti pole läbirääkimisteks valmis

Viru Keemia Grupi juht Ahti Asmann rääkis hommikuprogrammis, et Euroopa Komisjoni kliimaleppes on segamini hea ja halb. Samas teeb teda nukraks, et Eesti poliitikud ei ole leppe läbirääkimisteks valmis.

Viru Keemia Grupi juht Ahti Asmann rääkis hommikuprogrammis, et Euroopa Komisjoni kliimaleppes on segamini hea ja halb. Samas teeb teda nukraks, et Eesti poliitikud ei ole leppe läbirääkimisteks valmis.