Liina Kersna nõus Markus Villiguga: osa õpetajadega on kehvasti, aga asi pole vaid palgas

Haridusminister Liina Kersna. Foto: Liis Treimann

Bolti kaasasutaja Markus Villig juhtis Äriplaani konverentsil tähelepanu, et reaalainete õpetajatega on olukord Eestis väga kehv, ja soovitas tõsta nende palka kuni 100 protsenti. Haridusminister Liina Kersna nõustus kriitikaga, samas on kiiret palgatõusu keeruline lubada ja pealekasvu küsimus pole tema sõnul ainult palgaküsimus.

Hommikuprogrammi tegid Meelis Mandel ja Rivo Sarapik.

