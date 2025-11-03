Tagasi 03.11.25, 12:39 President Alar Karis: kõik Eesti ettevõtted vajavad järeleaitamistunde Selleks, et ettevõtlus Eestis liiguks edasi, on kõigil äridel vaja järeleaitamistunde, usub president Alar Karis.

President paneb ettevõtjatele südamele, et edasi tuleb liikuda, kuni äri enam pole.

Foto: Liis Treimann

Mõnel selleks, et vanu harjumusi murda, teistel selleks, et kiiresti muutuvas maailmas juurde õppida.

“Ega see ei ole lihtne. Oled traditsioonilist teinud ja ühel hetkel pead midagi teistmoodi tegema. Pead edasi liikuma, kuni enam kuhugi liikuda ei ole, võib-olla ettevõte lõpetab tegevuse. Saan ka raskustest aru, aga muud väljapääsu ei ole. Tuleb võtta noori tarku inimesi tööle, leida need ressursid ja edasi liikuda,” rääkis Karis.

“Aasta ettevõte 2025” sündmusel salvestatud jutuajamises räägib president veel tehnoloogiast ja tööstusest ning jagab ettevõtjatele mõningaid soovitusi.

Intervjueeris Joonas-Hendrik Mägi.