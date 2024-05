Hanschmidt pareeris Toomase kriitikat: laeva müük oli õnnestumine

Möödunud aastal börsile tulnud investeerimisfirma Infortari juhatuse esimees Ain Hanschmidt kaitseb Tallinki laevamüügi otsust. Foto: Liis Treimann

Kuigi Tallinki esimese kvartali erakordses kasumis mängis olulist rolli ühe laeva müük, ei nõustu Tallinki suuromaniku Infortari juhatuse esimees Ain Hanschmidt investor Toomase kriitikaga, vaid näeb seda eduka ja plaanipärase tehinguna.

“Tallinki strateegia ongi olnud ehitada uusi laevu ja müüa vanu. Ega see päris nagu leiva ja saia müük ei ole, et müüd, millal tahad. Kui me olime võimelised müüma Isabella maha väga hea kasumiga, siis ma arvan, see on väga positiivne, ja kui me näeme, et reisijate arv hakkab taastuma, eks me siis ehitame jälle laevu juurde,” sõnas Hanschmidt.

Samuti vastas Hanschmidt Äripäeva raadio hommikuprogrammis investor Toomase märkusele , et Tallink on kaotanud turuosa Soome–Rootsi liinil.

Intervjuus tuli veel juttu värske börsifirma Infortari esimese kvartali tulemustest ning seejuures ka gaasiärist ja selle edasistest kasvuplaanidest. Samuti tõi Hanschmidt välja, mida ta peab kiire kasvu kõrval suurimaks riskiks. Lisaks rääkis ta Infortari kinnisvaraärist ja värskest investeeringust põllumajandusse.

Intervjueeris Kristjan Kurg.