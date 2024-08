Tagasi 09.08.24, 14:25 Ajakirjanikud: maksuplaanidest paistab bardakk, Hanschmidt pürib Buffettiks Uue peaministriga valitsus saadab ühelt poolt sõnumi, et tahab tegutseda ja plaan on olemas, ent plaanide detailidesse minnes ei paista olevat asjad neile endilegi selged, rääkisid ajakirjanikud Äripäeva raadio saates “Äripäev eetris”.

Ajakirjanikud Dmitri Fefilov, Laura Saks, Neeme Korv. Foto: Liis Treimann, Andras Kralla

“Öeldakse: me teeme nii. Pärast selgub, et ei tule ikkagi nii välja. Olukorda maksudega võib juba nimetada bardakiks,” ütles Dmitri Fefilov. Ajakirjaniku hinnangul on ootamatu, et Reformierakond laseb ühel enda loodud süsteemil niiviisi laiali vajuda.

