Tagasi 07.10.24, 14:00 Kliendisuhete asjatundjad: ettevõtte bränd olgu nii hea, et keegi ei raatsi lahkuda Tele2 Eesti ärikliendi üksusejuht Jürgen Jalakas ja Swedbanki erasegmendi juht Tarmo Ulla avavad saates „Teeninduse teejuht“ ukse teenindusvaldkonna südamesse ning arutlevad teemal, kuidas hoida ja arendada suhteid era- ja äriklientidega. Mõlemad juhid tõdevad, et kõik algab ettevõtte brändi loomisest.

Tele2 Eesti ärikliendi üksusejuht Jürgen Jalakas, saatejuht Alyona Stadnik ja Swedbanki erasegmendi juht Tarmo Ulla. Foto: Äripäev

Mõlemad juhid räägivad, et klientide vajadused muutuvad aina spetsiifilisemaks, ning rõhutavad, et kliendi hääl ja personaliseeritud lähenemine on kõige alus.

Tele2 Eesti ärikliendi üksusejuht Jürgen Jalakas räägib, kui olulised on pikaaegsed suhted, töökindlus ja paindlikus, mis Tele2 Eesti strateegias on olulisel kohal.

Swedbanki erasegmendi juhi Tarmo Ulla sõnul on nii era- kui ka ärikliendi vaates oluline aru saada, et tegelikult toimuvad need sünkroonis ja lõpuks on kõige olulisem ikkagi ettevõtte bränd ehk kuvand, kuidas ettevõte igal hetkel kliendile appi tuleb ja toeks on.

Saates jagatakse teeninduse valdkonna perspektiive ja praktilisi näpunäiteid äri ning eraklientide halduses, mis on abiks igale teenindusjuhile.

Saadet juhib Alyona Stadnik.

