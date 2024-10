Tagasi 11.10.24, 17:37 Tõhus koosolek annab töötajale aega juurde, mitte ei võta seda ära Koosolekud on ettevõtte igapäevaelu osa, kuid nende tulemuslikkus sõltub suuresti sellest, kuidas neid juhitakse. Tihti seistakse silmitsi väljakutsega, kuidas koosolekuid efektiivselt pidada.

“Juhtimisauditi” saates rääkis saatejuht Helen Klettenberg külalise Tiina Hilleriga tulemuslikest koosolekutest. Foto: Rain Jüristo

"Juhtimisauditi" külaline on Futuristi esindaja ja sertifitseeritud strateegiapäevade ning töötubade juhendaja Tiina Hiller, kes jagab oma kogemusi ja praktilisi nõuandeid, kuidas koosolekuid tõhusamalt korraldada.

Hilleri sõnul on oluline tagada, et koosolek oleks hästi ette valmistatud ning selle käigus jälgitaks kindlat plaani. "Tulemusliku koosoleku alus on selge eesmärk ja kõigi osalejate kaasamine," toob ta välja.

"Koosolekute väärtusloome on oluline, see on ühine vastutus. Kui koosolekud on tõhusamad, siis me anname üksteisele aega tagasi," rõhutab Hiller.

Räägime ka sellest, kuidas tehnoloogia saab aidata hoida koosolekud struktureeritud ja fookuses ning kuidas mõõta koosolekute efektiivsust. Koosolekud ei pea olema ajakulukad ega ebaefektiivsed – väikeste, kuid oluliste muudatustega saab saavutada paremaid tulemusi.

Saadet juhib juhtimiskonsultant Helen Klettenberg.

