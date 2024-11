Tagasi 19.11.24, 09:48 Sutter: ettevõtjate surve ja äng võib jõuda koondamisteni Esmaspäeval leppisid ametiühingud ja tööandjad kokku alampalga tõstmises, kuid tööandjate keskliidu tegevjuhi Hando Sutteri sõnul pole ettevõtted kunagi varem käibest nii palju palkadeks maksnud kui praegu.

Tööandjate keskliidu tegevjuhi Hando Sutteri sõnul ei tohiks kruiv üle keerata, muidu hakkab tööpuudus kasvama. Foto: Liis Treimann

“Kui lihtsalt öelda, siis see surve ja äng mis ettevõtetel on, võib jõuda tööturule. Me ametiühingutele ka ütlesime, et meil on väga suur vastutus, et me ei keeraks kuskil kruvi üle, et pärast ei oleks tagajärg see, et meie tööpuudus hakkab kasvama,” rääkis Sutter.

Intervjuus selgitas ta, kuidas alampalga kokkulepe sündis ja kui palju mõjutas seda eelmise valitsuse kokkulepe, mille järgi peab alampalk tõusma 2027. aastaks 60 protsendini mediaanpalgast. Juttu tuli ka alampalga tõusu senisest kiirusest, selle mõjust ettevõtetele ja majanduse üldisest olukorrast.

Küsis Lauri Leet.