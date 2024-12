Tagasi 12.12.24, 13:08 Kinnisvarainvestori nõksud: kuidas teenida väikelinnades kahekohalist tootlust Kuressaares tegutseval kinnisvarainvestoril Alex Talisainenil on portfelli kogunenud viie aastaga 15 rendipinda ja ta teenib koos abikaasaga kahekohalise tootlust.

Investorid Eliis Mets ja Alex Talisainen. Foto: Liis Treimann

“Selleni on viinud järjekindlus ja sihikindel tegevus,” ütles Talisainen Äripäeva raadio hommikuprogrammis. “Me abikaasaga täiustame teineteist väga hästi ja ühiselt seda ka juhime. Ma arvan, et tänu sellele me oleme suutnud teha õigetel ajahetkedel õigeid otsuseid nii pankadega kui ka oste.”

Tema sõnul on praegu võimalik häid oste teha, sest on turul domineerib ostja, mitte müüja. Kuressaares otsib investor keskmises seisukorras kortereid, millele saab lihtsa vaevaga lisandväärtust juurde anda.

Jätkuvalt on väikelinnades võimalik kahekohalist tootlikkust teenida, kinnitas Talisainen, kellel on prtfellis lisaks üürikorteritele ka äripinnad.

Investor annab intervjuus nippe, kuidas väikelinnades kinnisvarapärle leida, ning võrdleb Tallinna ja Kuressaare kinnisvaraturge.

Vestles Jaan Martin Raik.