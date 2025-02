Eesti metsandusturul on viimastel kuudel toimunud märkimisväärseid muutusi – metsamaaga tehtavate tehingute arv on kasvanud, kusjuures metsaomanikud eelistavad pigem kinnistu müüki kui raieõiguse müüki.

„Langenud on ka metsamaa hind,“ tõdes saates ”Mets ja majandus“ Eesti Metsameister OÜ tegevjuht Joel Lobjakas . Kui varasemalt oli võimalik heade kasvutingimustega metsamaa hektari eest saada kuni 4000 eurot, siis nüüd on see langenud 2500–3000 euro vahemikku, rääkis Lobjakas.