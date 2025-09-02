Äripäev
  • OMX Baltic−0,17%295,35
  • OMX Riga−0,07%920,96
  • OMX Tallinn−0,21%2 011,53
  • OMX Vilnius−0,02%1 225,91
  • S&P 5000,00%6 460,26
  • DOW 300,00%45 544,88
  • Nasdaq −1,15%21 455,55
  • FTSE 100−0,87%9 115,88
  • Nikkei 2250,29%42 310,49
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,86
  • GBP/EUR0,00%1,15
  • EUR/RUB0,00%93,84
  02.09.25, 14:44

Balti börs kaotab tugevaid nimesid, “pahad poisid” jäävad alles

Leedu valitsuse mõte viia energiahiid Ignitis börsilt ära ähvardab kohalikul turul nn pahad poiste osakaalu suurendada, kuna tugevate ja kvaliteetsete ettevõtete osakaal väheneb, leiti saates „Investor Toomase tund”.
Balti börs kaotaks Ignitise lahkumisel, leiti saates.
  • Balti börs kaotaks Ignitise lahkumisel, leiti saates.
  • Foto: Raul Mee
Investorite seas tekitab plaan küsimusi, kuigi aktsia hind uudise peale hoopis kerkis.
See teema pakub huvi? Hakka neid märksõnu jälgima ja saad alati teavituse, kui sel teemal ilmub midagi uut!

Uudised
  • 29.08.25, 06:00
Toomas Tooli börsifirma vaidleb kohtus finantsinspektsiooniga
Börsil kauplev pesufirma Silvano Fashion Group ei ole rahul, et finantsinspektsioon noomis firmat etteruttavalt, kui Silvano mõtles jätta oma Venemaa äri auditeerimata.
Börsiuudised
  • 27.08.25, 14:33
Leedu valitsus kaalub Ignitise tagasiostu – analüütikud hoiatavad hiigelkahju eest
Leedu energiafirma Ignitis Grupe aktsiaid ähvardab riigi poolt väljaostmine. Analüütikute sõnul läheks see riigile maksma sadu miljoneid eurosid.
  • ST
Sisuturundus
  • 02.09.25, 12:01
Finantskuritegude kasvutrendi paljastav Euroopa raport: „Jäämäe tipp on see, mida me näeme“
2025. aasta märtsis avaldatud European Financial Crime Report toob välja, et finantskuritegevus kasvab kogu Euroopas murettekitava kiirusega, ulatudes mitmetes riikides üle protsendi SKP-st. Eesti ei ole sellest arengust puutumata – rahapesu ja pettused on endiselt olulised probleemid. SEB pettuste ennetuse vanemspetsialist Kätlin Kukk kommenteeris raportit Äripäeva saates, rõhutades, et statistika näitab vaid jäämäe tippu, samas kui tegelik kahju ja ulatus jäävad suures osas varjatuks.

Äripäeva pikaajaline lugeja ja töötaja Liivi Kedelauk tõestab oma kontoseisuga, et ka väike investeering võib ajaga imet teha, kui jätkub meelekindlust.
Investor Toomas
  • 01.09.25, 15:51
1500 euro suurune investeering tõi enam kui 80 000eurose kasumi
Aktsia tootlus 5685%
Statistikamet avaldas eelmisel nädalal vigased palgaandmed, kui teatas, et keskmine palk hüppas 13,8%. Parandatud teatest selgub, et kasv oli rohkem kui kaks korda väiksem.
Uudised
  • 01.09.25, 08:16
Viga parandatud: keskmine palk kasvas arvatust kaks korda vähem
Alexander Urmas Vest oli 2014. aastal kohtu all kelmuse süüdistusega.
Uudised
  • 01.09.25, 06:00
Värvika ajalooga firmamatjat ähvardab kriminaalasi
Tartu firmas kerkis töötasu 4000 pealt 7500 peale. Juht: päriselu on tagasihoidlikum
Uudised
  • 30.08.25, 06:00
Tartu firmas kerkis töötasu 4000 pealt 7500 peale. Juht: päriselu on tagasihoidlikum
Kasumlikkus allakäigutrepil. Seekord sai pingeritta 27 kinnisvarabürood, aasta varem oli neid üks vähem.
TOP
  • 01.09.25, 16:56
Kinnisvarabüroode TOP 2024: kasumlikkus kukkus järsult
Pingereas on 27 kinnisvarabürood
Ants Nõmperi sõnul vajab Ellex Raidla uut ja teistsuguse pilguga juhti.
Uudised
  • 01.09.25, 10:15
Ants Nõmper annab Ellex Raidla juhtimise üle
Mõned aastad tagasi pelletiäri Graanul Investi suurosaluse ära ostnud Apollo Global Management läks New Yorgis börsile 2011. aastal.
Uudised
  • 01.09.25, 12:13
Graanul Investi omaniku suur kohtuvaidlus USAs heidab valgust Wall Streeti telgitagustesse
Jaanika Merilo astub üles 22.septembril Tallinnas toimuval Defence Innovation Dayl.
  • ST
Sisuturundus
  • 02.09.25, 13:13
Jaanika Merilo: Edu mõõdetakse rindel teisiti kui läänes
Aidu tuulepargi tuulikute kõrgus on 180 meetrit, Haljala valda kavandatakse aga vähemalt 250 meetri kõrguseid tuulikuid.
Kohtus näeme: hübriidpargile vallalt “ei” saanud ettevõtja peab võiduvõimalust suureks
Balti börs kaotaks Ignitise lahkumisel, leiti saates.
Balti börs kaotab tugevaid nimesid, “pahad poisid” jäävad alles
Wise’i kaasasutaja ja tegevjuht Kristo Käärmann.
Wise'i suured plaanid Londonis: firma tahab saada päris pangaks
Aidu tuulepargi tuulikute kõrgus on 180 meetrit, Haljala valda kavandatakse aga vähemalt 250 meetri kõrguseid tuulikuid.
Kohtus näeme: hübriidpargile vallalt “ei” saanud ettevõtja peab võiduvõimalust suureks
Donald Trumpi tollipoliitika on pannud Narendra Modit (paremal) Hiina poole vaatama.
  • PRO
Trumpi poliitika tõukab vanu vaenlasi Hiina rüppe
Semetroni välihaigla Järvevana tänava krundil, mida Margus Linnamäe ettevõte riigile pakkus.
Linnamäe Semetron jäi lõplikult välihaiglate hankest ilma
Investeerimisel tuleb emotsioon tagaplaanile jätta, rääkis vandeadvokaat Indrek Naur.
Vandeadvokaat Indrek Naur avas oma portfelli sisu ja tehinguid
Valmiermuižas aluse asutaja ja enamusosanik Aigars Ruņģis.
A. Le Coqi omanik ostab Läti suurima väikeõlletootja
Kulla hind on tänavu kerkinud üle 30%.
Kulla hind tegi kõigi aegade rekordi
Jaanika Merilo astub üles 22.septembril Tallinnas toimuval Defence Innovation Dayl.
  • ST
Jaanika Merilo: Edu mõõdetakse rindel teisiti kui läänes
Äripäeva pikaajaline lugeja ja töötaja Liivi Kedelauk tõestab oma kontoseisuga, et ka väike investeering võib ajaga imet teha, kui jätkub meelekindlust.
1500 euro suurune investeering tõi enam kui 80 000eurose kasumi
Aktsia tootlus 5685%
Hõbe kallines 2,6% 40,76 dollarini untsi kohta, olles tänavu kasvanud ligikaudu 40%.
Hõbeda hind kerkis 14 aasta tagusele tasemele, kuld sihib rekordit
Alibaba pilveüksuse ning tehisintellektiga seotud tulud säilitasid teises kvartalis kolmekohalise aastase kasvutempo.
Alibaba aktsia rallis teise kvartali tulemuste toel 19%
Enim kukkus Balti börsi põhinimekirjas Silvano Fashion Groupi aktsia, mis taandus 4,48%.
Tallinna börsi kukutas Silvano aktsia langus
JPMorgani Euroopa aktsiaturu strateegi Mislav Matejka hinnangul oli suvine hoo aeglustumine Euroopa aktsiaturul tervislik ning uus ostuaeg läheneb.
Ameerika suurpangad ennustavad Euroopa aktsiaturule aasta lõpus tugevat kasvu
Alexander Urmas Vest oli 2014. aastal kohtu all kelmuse süüdistusega.
Värvika ajalooga firmamatjat ähvardab kriminaalasi
Parroti interjöör.
Vanalinna prominentse minevikuga baar sulgeb uksed
Mõned aastad tagasi pelletiäri Graanul Investi suurosaluse ära ostnud Apollo Global Management läks New Yorgis börsile 2011. aastal.
Graanul Investi omaniku suur kohtuvaidlus USAs heidab valgust Wall Streeti telgitagustesse
Rootsi investor ja raamatute autor Marcus Hernhag börsil hooajalisi mõjusid väga ei vaata, kuid siiski võib sügis tema hinnangul olla talvest veidi ebastabiilsem.
„See on tulevane dividenditäht“ – Rootsi investor avalikustab oma värskeimad ideed
Investor ja endine ajakirja Investor peatoimetaja Anu Lill.
Balil elav noor pensionär: paljud inimesed on finantsvabad, ilma et nad seda teaksid
Investor ning ettevõtja Eduard Nikiforov (fotol) enda portfelli rahalehmast: dividenditootlus 30%, ettevõttel väike laenukoormus ja pikaajalised lepingud.
Norra uhked dividendimaksjad võivad kõrge tootluse asemel tuua suure kaotuse
Suurettevõtjale Raul Kirjanenile kuulub Fibenolist veidi üle poole.
Kirjaneni suurte plaanidega firma koondas töötajaid: töö jätkub vähemate vahetustega
Kodus kirjutatud testament kehtib pool aastat.
“Ma ei taha, et mu lapsed tülli läheksid.” Rikkamaks saanud eestlased vaidlevad rohkem päranduse üle

Praktikakoht kui talentide katsepolügoon – nutikas tööandja ei jäta seda kasutamata
Töö ja palk
Praktikakoht kui talentide katsepolügoon – nutikas tööandja ei jäta seda kasutamata
00:00
Balti börs kaotab tugevaid nimesid, “pahad poisid” jäävad alles
Investor Toomase tund
Balti börs kaotab tugevaid nimesid, “pahad poisid” jäävad alles
00:00
Automaatsed, aga isikupärased e‑kirjad kasvatavad veebipoe käivet
E-kaubanduse areng ja tulevik
Automaatsed, aga isikupärased e‑kirjad kasvatavad veebipoe käivet
Euroopast suure raha saanud riskifondi partner: ettevõtted enam nii kiiresti börsile ei lähe
Hommikuprogramm
Euroopast suure raha saanud riskifondi partner: ettevõtted enam nii kiiresti börsile ei lähe
Käivet ja kasumit kasvatanud Chemi-Pharm pole uue tehase mõttest loobunud
Tööstusuudised eetris
Käivet ja kasumit kasvatanud Chemi-Pharm pole uue tehase mõttest loobunud
Tallinna Ülikooli rektor: humanitaaride palk on alguses madalam, kuid jõuab järele
Hommikuprogramm
Tallinna Ülikooli rektor: humanitaaride palk on alguses madalam, kuid jõuab järele
1
Investor Toomas
  • 01.09.25, 15:51
1500 euro suurune investeering tõi enam kui 80 000eurose kasumi
Aktsia tootlus 5685%
2
Uudised
  • 30.08.25, 06:00
Tartu firmas kerkis töötasu 4000 pealt 7500 peale. Juht: päriselu on tagasihoidlikum
3
Uudised
  • 01.09.25, 06:00
Värvika ajalooga firmamatjat ähvardab kriminaalasi
4
Uudised
  • 01.09.25, 08:16
Viga parandatud: keskmine palk kasvas arvatust kaks korda vähem
5
Uudised
  • 30.08.25, 20:30
Maailma kõrgeim sild läbis avamise eel koormustestid
6
Uudised
  • 01.09.25, 15:38
Indrek Neivelt: meil on liiga hea elu, majandus kasvama ei hakka

Uudised
  • 02.09.25, 16:00
Kohtus näeme: hübriidpargile vallalt “ei” saanud ettevõtja peab võiduvõimalust suureks
Saated
  • 02.09.25, 15:29
Automaatsed, aga isikupärased e‑kirjad kasvatavad veebipoe käivet
Saated
  • 02.09.25, 15:26
Praktikakoht kui talentide katsepolügoon – nutikas tööandja ei jäta seda kasutamata
Saated
  • 02.09.25, 14:44
Balti börs kaotab tugevaid nimesid, “pahad poisid” jäävad alles
Arvamused
  • 02.09.25, 14:28
Sotsioloog: kontor ei peaks olema pelgalt töötegemise koht
Uudised
  • 02.09.25, 14:08
Jyski omanikud tahavad Baltikumis tuhandeid hektareid metsamaad osta
Uudised
  • 02.09.25, 13:54
A. Le Coqi omanik ostab Läti suurima väikeõlletootja
  • ST
Sisuturundus
  • 02.09.25, 13:13
Jaanika Merilo: Edu mõõdetakse rindel teisiti kui läänes
