Enam pole kahtlustki – suur kaitseraha nõuab paremat kontrolli

Äripäev on tänavu kirjutanud kolmes juhtkirjas sellest, et üdini arusaadavatel põhjustel riigikaitsesse suunatavate tohutute rahasummadega kaasneb olemuslikult oht, et seda raha hakatakse raiskama, kuigi julgeolekuolukord nõuab iga euro efektiivselt kasutamist.
22. septembril toimub Tallinnas Defence Innovation Day, mis toob kokku kaitse-, tehnoloogia– ja investeerimisvaldkonna liidrid NATO riikidest ja kaugemaltki. Üht paneeli modereerib Jaanika Merilo, kellel on lai kogemuste pagas Eesti ja Ukraina digireformides. Tema jaoks on see enam kui lihtsalt arutelu– see on võimalus tuua Ukraina lahinguvälja kogemused otse Euroopa julgeoleku tulevikku kujundavatesse vestlustesse.