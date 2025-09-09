Äripäev
  • 09.09.25, 10:56

Vabakutseline Eesti kunstnik: "Kuveidi printsess tahtis minu maali"

Katrin Karu on maalikunstnik, kelle töid on erakogudes Eestis, Prantsusmaal, Saksamaal, Jaapanis, Araabia Ühendemiraatides, Kuveidis. "Ükskord oli nii, et et meil oli näitus, tuli Kuveidi printsess, vaatas näitust ja siis näituse lõpuks ütles, et vot seda maali tahab endale," rääkis Karu.
Vabakutserline Katrin Karu väljendab oma tundeid suurtel pindadel.
  • Vabakutserline Katrin Karu väljendab oma tundeid suurtel pindadel.
  • Foto: Marko Saarm, Sakala/Scanpix
"Ja see oli minu maal," täpsustas Karu.
Suur lugu
  • 24.07.25, 12:00
Äripäevale avanes imetlusväärse erakogu uks: seninägemata Arraku altarimaal ja 30 aastat puhast kirge
“Ma ei ole absoluutselt ratsionaalne inimene. Ma olen emotsionaalne ja seepärast ma ei investeeri nii palju aktsiatesse, vaid ilusse ja emotsionaalsusesse. Kunsti või muudesse kunstiesemetesse, enda ümbrusesse ja puhkamisse.”
Saated
  • 05.04.25, 18:00
Kuidas valida kunsti? “Toeta neid, kel on seda vaja kõige rohkem”
Kuigi noorte kunstnike tööd võivad ka minna ootamatult ja kiiresti hinda, tasub teoste valimisel siiski lähtuda sellest, mis ostjale päriselt meeldib, soovitab Äripäeva rubriigi “Elu ja edu” toimetaja Linda Eensaar.
Suur lugu
  • 12.03.25, 19:22
Luksus vanalinnas: värskes hotellis läks detailidesse 75 miljonit eurot
Fotod ja reportaaž
“Meie hotell on nõudlikule külalisele ja väga eksklusiivne... aga siia võib tulla igaüks!” kõlab lubadus järgmisel nädalal avatavas Tallinna vanalinna ekstra-luksuslikus hotellis.
Uudised
  • 31.08.24, 06:00
Kunst kilude asemel: hiidlane ja Lasnamäe restoranipidaja elustavad Hiiumaa vabrikut
Endise piiritusetehase juures asuvasse baari ja hotelli astudes tervitavad külalisi roosas ballikleidis Kaja Kallas, saatuslike kaunitaridena Kersti Kaljulaid ja Kim Chŏng-un ning veel terve trobikond poliitikuid ja popkultuuri ikoone.
  • ST
Sisuturundus
  • 08.09.25, 13:43
Livida juht Kaarel Kiidron: Eestis on spordisponsorlus veel lapsekingades
Ajal, kui riik spordi jaoks lisaraha ei leia, on spordiklubide toimimisele eriti oluline sponsorite tugi. Mõni teeb seda vähem ja mõni rohkem, kuid oma kasu võidavast sellest lõpuks nii andja kui saaja. Kuigi tulu on raske mõõta, siis Livida tegevjuht ja Tartu Tammeka president Kaarel Kiidron usub, et tugevast koostööst saab kasu nii uute ärisuhete kui laiema brändituntuse kaudu. Pikemas usutluses Kiidroniga tuleb juttu nii spordisponsorlusest kui ka klubide kitsaskohtadest tänapäeva spordisüsteemis.

TOP
  • 08.09.25, 15:16
Rikaste TOPi parim naine edestab Heiti Häält ja Andres Viisemanni
Tallinna abilinnapea Vladimir Svet, Mantreco juht Jaak Lõhmus (keskel) ja Kadrioru pargi juhataja Ain Järve Kadrioru pargi majandushoone nurgakivi paneku tseremoonial.
Uudised
  • 08.09.25, 08:00
Ehitusettevõtja liigutas võlgades kõrvalärid firmamatja kätte
Käib vilgas töö põhiäri päästmiseks
Äripartner heitis Henrik Normannile ette, et too pole pärast seriaali tootmist end üldse kätte andnud. „Tore vähemalt näha, et inimene on elus ja terve,“ märkis Aleksander Ots. Normann aga kriitikaga ei nõustu.
Uudised
  • 08.09.25, 16:12
“Armastus” läks kalliks maksma. Filmitegijad klaarisid kohtu ees LHVga võlga
Arko Kurtmann on panga juhatuses töötanud viis aastat.
Börsiuudised
  • 08.09.25, 09:26
Coop Pank leidis uue juhi majast seest
Ekspress Grupi juht Mari-Liis Rüütsalu hakkab uuel aastal otsima uusi väljakutseid.
Börsiuudised
  • 08.09.25, 08:25
Ekspress Grupi juht paneb ameti maha
Investor Jaak Roosaare sai kriminaalkahtlustuse eelmise aasta detsembris.
Uudised
  • 08.09.25, 11:52
Jaak Roosaare kriminaalasi jõudis prokuratuuri kätte
“Ootus on kindlasti see, et soovime, et Coop Pank kasvaks kaks-kolm korda kiiremini Eesti turust, ja samas tooks uusi selliseid lahendusi, mida konkurentidel täna klientidele pakkuda ei ole,” räägib Coop Panga nõukogu esimees Rainer Rohtla.
Börsiuudised
  • 08.09.25, 14:55
Coop Panga nõukogu ootab uuelt juhilt kolm korda kiiremat kasvu ja kaks korda suuremat kasumit
Uus juht: “Nälg on meil suur”
Crayoni pilvelahenduste konsultant Sander Kuusk
  • ST
Sisuturundus
  • 09.09.25, 10:34
Crayon teeb keerulised AWS-i arved lihtsaks ja loogiliseks
Kuus aastat tagasi kogunes USA relvatootja LMT Defence tehasesse esinduslik seltskond, et allkirjastada Eestile automaatrelvade hanke leping. Fotol esiplaanil on üritusel osalenud tollane Eesti suursaadik USAs Jonatan Vseviov.
Kuulsusrikas relvahange lõppes häbiga. Tuhanded täpsusrelvad osutusid logudeks
Vabakutserline Katrin Karu väljendab oma tundeid suurtel pindadel.
Vabakutseline Eesti kunstnik: "Kuveidi printsess tahtis minu maali"
Helsingi börsil on teise kvartali järel ostusoovituste arv võrreldes eelmise kvartaliga vähenenud.
Soome börsi varjatud võitjad: analüütikud näevad 14 aktsias ostuvõimalust
Kuus aastat tagasi kogunes USA relvatootja LMT Defence tehasesse esinduslik seltskond, et allkirjastada Eestile automaatrelvade hanke leping. Fotol esiplaanil on üritusel osalenud tollane Eesti suursaadik USAs Jonatan Vseviov.
Kuulsusrikas relvahange lõppes häbiga. Tuhanded täpsusrelvad osutusid logudeks
Arco Vara visioon uuenevast Luheri kvartalist.
Arco Vara kaasab miljoneid äsja ostetud Lutheri kvartali arendamiseks
Tänavu Rikaste TOPi jõudnud 8aastane tüdruk on samasse edetabelisse jõudnud varemgi. Foto on illustratiivne.
Rikaste TOPi jõudis 8aastane miljonär
Teeks nüüd nii, et tuju tõuseks
Teeks nüüd nii, et tuju tõuseks
Nasdaqi liitindeks sulgus rekordtasemel juba 21. korda sel aastal.
Nasdaqi liitindeks püstitas värske rekordtaseme
"Meil ei ole võimalik selles võitluses võistelda," kommenteeris Andres Viisemann LHV otsust lõpetada pensionimüük kaubanduskeskustes, viidates konkurendi küsitavatele müügipraktikatele.
Andres Viisemann panustab kullale: keerulised ajad võivad hinna uutesse kõrgustesse viia
Crayoni pilvelahenduste konsultant Sander Kuusk
  • ST
Crayon teeb keerulised AWS-i arved lihtsaks ja loogiliseks
See koledavõitu pruunrohekas ülikond, mis mul igal pool pildil seljas, on tööriietus ja turundusvõte, tegelikult käin ma riides vägagi moekalt. Ausõna.
Pruun ülikond ja Potomac Mills: kuidas USA reis muutis vaadet Eesti elule
“Ootus on kindlasti see, et soovime, et Coop Pank kasvaks kaks-kolm korda kiiremini Eesti turust, ja samas tooks uusi selliseid lahendusi, mida konkurentidel täna klientidele pakkuda ei ole,” räägib Coop Panga nõukogu esimees Rainer Rohtla.
Coop Panga nõukogu ootab uuelt juhilt kolm korda kiiremat kasvu ja kaks korda suuremat kasumit
Uus juht: “Nälg on meil suur”
Enne teadet 1,46 dollari tasemel kaubelnud Eightco Holdingsi aktsia tõusis esmaspäeval 76 dollarini.
Tehnoloogiafirma aktsia sööstis krüptotehingu valguses ligi 3000%
S&P 500 indeksi koosseisuga liituvad 22. septembril Robinhood, AppLovin ja Emcor.
Robinhoodi aktsia rallis S&P 500 indeksiga liitumise tuules
Ekspress Grupi juht Mari-Liis Rüütsalu hakkab uuel aastal otsima uusi väljakutseid.
Ekspress Grupi juht paneb ameti maha
Tallinna abilinnapea Vladimir Svet, Mantreco juht Jaak Lõhmus (keskel) ja Kadrioru pargi juhataja Ain Järve Kadrioru pargi majandushoone nurgakivi paneku tseremoonial.
Ehitusettevõtja liigutas võlgades kõrvalärid firmamatja kätte
Käib vilgas töö põhiäri päästmiseks
Elupõlise nõmmeka Ragnar Jaaniste idee Nõmme suusahüppetorni vaateplatvormi rajamisest võitis küll suure menuga kaasava eelarve hääletuse, kuid projekt paisus nii suureks, et on jäänud teostamata.
Kaasava eelarve pettumus: suured unistused jäid tegemata, tulid põõsad ja veekraanid
“Kõik algas suure hooga pihta, aga siis tuli välja, et raha ei ole”
Ehitusfirma saneerimisnõustaja sõnul tekkis lisaks muudele raskustele ettevõtjal eelmisel aastal mitmel objektil tellijaga vaidlusi, mis olukorda veelgi raskendasid.
Ehitusettevõte sattus raskustesse ja läks saneerimisele. Äripartnerid ootavad juba pankrotti
Omanik saneerimisest: “See ei tähenda mu elutöö lõppu”
Frogi e-poe aruannetest leiab suuri ja tavapäratud kulusid, mis iga teise e-poe ja isegi jaekaupluse pikali lööks. Frog toimetab aga justkui muretult Veerenni tänava uhkes büroohoones edasi.
Tuntud e-poe särava fassaadi tagant paistavad maksuskeemi konnasilmad
Hiljuti Eesti Pelmeenitööstus juhatuse liikmeks saanud Marko Kalev oli aastate eest kohtu all ulatusliku maksupettuse süüdistusega, ta mõisteti süüdi ning karistati 2016. aastal tingimisi vangistusega. Mehelt mõisteti välja ka üle miljoni euro. Ühel istungil tehtud pildil oli ta rõõmsas tujus ja poseeris Salvador Dali raamatuga "Geeniuse päevik".
Kuulus pelmeenitootja läks pankrotti
Alexander Urmas Vest oli 2014. aastal kohtu all kelmuse süüdistusega.
Värvika ajalooga firmamatjat ähvardab kriminaalasi
Kui Ain Hanschmidti (vasakul) juhitud Infortar jõudis börsile 2023. aasta lõpus, siis Heiti Hääle suuromanduses Alexela veel ootab oma aega.
Rikaste TOPi mitu suurt tegijat lükkab börsileminekut edasi, üks loobus sootuks
Olukorras, kus euriborile enam olulist langust ei prognoosita, muutub euribori fikseerimine atraktiivsemaks võimaluseks. Eelkõige tasuks seda näha kui kindlustust, märgivad eksperdid.
Euribor ähvardab taas tõusta. Kas fikseerida või mitte?

Podcastid

Kersti Kaljulaid meenutab majandusnõuniku tööd: "erakonna toetaja astus tuppa ja soovitas mul aknast alla hüpata"
  • PRO
Lavajutud
Kersti Kaljulaid meenutab majandusnõuniku tööd: "erakonna toetaja astus tuppa ja soovitas mul aknast alla hüpata"
00:00
Ettevõtjad otsivad kaoses optimismi
Tööandjate tund
Ettevõtjad otsivad kaoses optimismi
00:00
Stilist Karolin Kuusik: luksusriided toovad välja inimestes halvima
Läbilöök
Stilist Karolin Kuusik: luksusriided toovad välja inimestes halvima
Alan Vaht tanklate hinnasõjast: hinnad hakkavad päeva jooksul kiirelt muutuma
Hommikuprogramm
Alan Vaht tanklate hinnasõjast: hinnad hakkavad päeva jooksul kiirelt muutuma
Eesti jalgpallilegend: korvpall teeb kadedaks
Äripäeva arvamusliider: intervjuud
Eesti jalgpallilegend: korvpall teeb kadedaks
Arendajad surve all: ostjad ootavad uuemat, ent ka odavamat
Ruutmeetrite taga
Arendajad surve all: ostjad ootavad uuemat, ent ka odavamat
