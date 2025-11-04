Tallinki põhiliin halvendas veonumbreid

Tallinna börsil noteeritud investeerimisettevõte Infortar suurendas müügitulu kolmandas kvartalis aastases võrdluses kolmandiku võrra ja maksueelne kasum enam kui kahekordistus, kuid puhaskasum jäi mullusele tulemusele alla.
Alanud nädalal on oodata uudiseid nii kodubörsilt kui ka kaugemalt. Nädala üks oodatuim sündmus on kahtlemata neljapäeval ilmuv viimase kvartali ülevaade kahelt suurelt börsil noteeritud ehitusettevõttelt. Samuti annavad nädala jooksul oma majandusseisust teada globaalselt tuntud Palantir ja Novo Nordisk.
Tallink Grupi värskest kolmanda kvartali vahearuandest selgus, et kuigi eelmise aasta sama aja tulemus ületati, siis üheksa kuu võrdlus on väga kehv. Äripäeva küsitletud analüütikud ja ettevõtte juht Paavo Nõgene näevad aga lootust paranemiseks.
