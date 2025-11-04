Tallinki põhiliin halvendas veonumbreid

Alanud nädalal on oodata uudiseid nii kodubörsilt kui ka kaugemalt. Nädala üks oodatuim sündmus on kahtlemata neljapäeval ilmuv viimase kvartali ülevaade kahelt suurelt börsil noteeritud ehitusettevõttelt. Samuti annavad nädala jooksul oma majandusseisust teada globaalselt tuntud Palantir ja Novo Nordisk.