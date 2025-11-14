Kaspar Oja: laiem pilt näitab juba majanduskasvu aeglustumist
Eesti Panga vanemökonomist Kaspar Oja ütles ehituskonverentsil, et kuigi Eesti Panga laiem pilt näitas juba aasta tagasi Eesti majanduse elavnemist, näitab sama pilt praeguseks juba majanduskasvu aeglustumist.
Kaspar Oja tõi välja, et Eesti Panga lai ülevaade majandusest, mis koondab rohkem näitajaid kui statistikaameti SKP, näitab eelmisel aastal alanud majandusaktiivsuse jahtumist.
Foto: Liis Treimann
“Me vaatame keskpangas majanduse kohta väga suurt hulka näitajaid – erinevaid finantssektori omi, investeeringute indikaatoreid, tootmise indekseid,” sõnastas Oja 12. novembri hommikul Äripäeva raadiole peale oma ettekannet. Need viitasid tema sõnul, et juba eelmise aasta lõpus toimus korralik majandusaktiivsuse kasv, mis pole aga praeguseni kestnud.
