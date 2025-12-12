Tagasi Maailma suurima logistikakontserni sünd avas Eesti juhile elu võimaluse Rahvusvaheliste logistikahiidude DSV ja Schenkeri ühinemine pakkus DSV Roadi juhile Alvar Tõrukesele elu võimaluse, märkis ta Äripäeva raadios.

Eestis maanteetranspordiga tegeleva DSV Roadi juhil Alvar Tõrukesel on tänu ühinemisele nüüd poole rohkem alluvaid.

“Minu jaoks on see nii-öelda elu võimalus, once in a lifetime. Ja ega see lihtne ülesanne ei ole,” tõdes Tõruke.

Ta märkis, et suuremad väljakutsed tulenevad eelkõige ajaloost. “Kaks tugevat ettevõtet on üles ehitanud oma väga isikupärase kultuuri. Äriedu ja kogu filosoofia alati põhineb väga selgelt ettevõtte kultuuril,” rääkis Tõruke ja lisas, et tal tuleb kokku panna nende mõlema parimad ühised väärtused.