Maailma suurima logistikakontserni sünd avas Eesti juhile elu võimaluse

DSV Estonia juhatuse esimees Alvar Tõruke ütles, et seni on kahe ettevõtte ühendamine Eestis väga hästi läinud.
Foto: Andras Kralla
Eestis maanteetranspordiga tegeleva DSV Roadi juhil Alvar Tõrukesel on tänu ühinemisele nüüd poole rohkem alluvaid.
“Minu jaoks on see nii-öelda elu võimalus, once in a lifetime. Ja ega see lihtne ülesanne ei ole,” tõdes Tõruke.
Ta märkis, et suuremad väljakutsed tulenevad eelkõige ajaloost. “Kaks tugevat ettevõtet on üles ehitanud oma väga isikupärase kultuuri. Äriedu ja kogu filosoofia alati põhineb väga selgelt ettevõtte kultuuril,” rääkis Tõruke ja lisas, et tal tuleb kokku panna nende mõlema parimad ühised väärtused.
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Intervjuus avas Tõruke lähemalt tehingut, millega Taani logistikahiid DSV omandas Saksamaa konkurendi Schenker. Juttu tuli nii tehingu hinnast kui ka ühinemisega saavutatud eelistest ja kaasnevatest väljakutsetest.