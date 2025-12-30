Uue aasta seadusemuudatused, mida iga ettevõtja peab teadma

Saates „Töö ja palk“ arutasid majandus- ja tööstusminister Erkki Keldo ning Eesti Tööandjate Keskliidu tööturu töörühma juht Ain Käpp teemasid, mis kujundavad Eesti tööturu lähiaastate nägu: paindliku tööaja seadusemuudatus, süvenev tööjõupuudus ja demograafiline surve.
Meie linnades ja valdades on palju häid arendusplaane, mis vajavad elluviimiseks erasektori partnerit, investorit või lihtsalt suuremat rahvusvahelist tähelepanu. Kuidas aga jõuda nendeni, kellega koos need plaanid päriselt ellu viia?