Börsiajakirjanik Alphabeti tulemustest: pettumus, pettumus, pettumus

Tarkvarahiid Microsoft alustas uut majandusaastat ootusi ületavate tulemustega. Tehisintellekti ja pilveteenuste nõudlus kasvatas mürinal nii ettevõtte käivet kui ka kasumit. Börsipäeva järel avaldatud tulemuste peale sööstis Microsofti aktsia järelkauplemisel rohkem kui 4 protsenti ülespoole.