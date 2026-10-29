Börsiajakirjanik Alphabeti tulemustest: pettumus, pettumus, pettumus

Google’i emafirma Alphabet avalikustas kolmanda kvartali majandustulemused, mis valmistasid Wall Streetile pettumuse. Hoolimata pilveäri võimsast ehk enam kui kahekordsest kasvust jäid ettevõtte kogukäive ja kasum oodatule alla, viies aktsia järelkauplemisel kiirelt kukkumisele.
USA aktsiaturud lõpetasid kolmapäevase börsipäeva kergelt rohelises. Föderaalreserv otsustas intressimäärad paigal hoida ning tehisintellektihiiglased Oracle, Microsoft ja Alphabet hoidsid tehnoloogiasektoris optimismi.
Tarkvarahiid Microsoft alustas uut majandusaastat ootusi ületavate tulemustega. Tehisintellekti ja pilveteenuste nõudlus kasvatas mürinal nii ettevõtte käivet kui ka kasumit. Börsipäeva järel avaldatud tulemuste peale sööstis Microsofti aktsia järelkauplemisel rohkem kui 4 protsenti ülespoole.
Edukas ettevõte ei sünni üksnes heast ideest ning kiire kasv ei tähenda alati muretut tulevikku. Äripäeva raadio saates „Ettevõtlik Tallinn“ räägivad oma kogemustest kaks Tallinna ettevõtlusauhindadel tunnustatud ettevõtjat: särava startija tiitliga pärjatud Fumé restorani eestvedaja Martti Siimann ning Tallinna tootja tunnustuse pälvinud tehnoloogiaettevõtte Rantelon esindaja Karl Taklaja.