Tallinnas ja Tartus oleks valimiste võitjata parem

Tallinnas Haabersti linnaosas kandideerinud ettevõtja Urmas Sõõrumaa jäi taas volikogu ukse taha, kuid ei välista, et võib kohalikel valimistel ka järgmine kord kandideerida. Pealinna ootab suurettevõtja nüüd koalitsiooni, mis vähendaks vastandumist.