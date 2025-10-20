Tallinnas ja Tartus oleks valimiste võitjata parem

Tallinnas ei saanud Keskerakond ainuvõimu ning Jevgeni Ossinovski püüab nüüd moodustada nelja erakonna koalitsiooni, mis kannab nime SIRP. Samal ajal võib lõppeda Tartus Reformierakonna 28 aastat kestnud valitsemisaeg.
Tallinnas Haabersti linnaosas kandideerinud ettevõtja Urmas Sõõrumaa jäi taas volikogu ukse taha, kuid ei välista, et võib kohalikel valimistel ka järgmine kord kandideerida. Pealinna ootab suurettevõtja nüüd koalitsiooni, mis vähendaks vastandumist.
Emotsionaalne turundus ei tähenda ainult reklaame, rääkis disainiagentuur Hable juht Otto Jaansoo. Tema sõnul ka koduleht peab tekitama tundeid - esimeste sekundite kogemus ja emotsioon on väga tähtis.