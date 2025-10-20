“Toimunud on nihe.” Noored on tulnud poliitikasse, aga miks on nad nii häälekalt konservatiivsed?
“Viis aastat tagasi ei olnud noori sisuliselt üldse poliitikasse kandideerimas, aga praegu on toimumas mingi nihe. Neid kandideeris ja nad said ka valituks,” arutles politoloog Ott Lumi valimispäeva järel.
Tartus Isamaa nimekirjas kandideerinud Sandra Laur on vaid 21aastane, kuid kogus esimest korda valimistel osalenuna lausa 993 häält ning oli oma erakonnas häältesaagilt Tartus kolmandal kohal.
Foto: Andras Kralla
Ilmselt kõige enam kõneainet on valmiste järel tekitanud Tartus Isamaa nimekirjas kandideerinud noored Kris Kärner ja Sandra Laur, kes said esimest korda valimistel kandideerides oma hea häältesaagiga mandaadi mandaadi Tartu volikogus. “Tänu minule on meil [Tartus] tõenäoliselt uus linnapea,” ütles Kärner Tartu Postimehele oma mõju kohta sealsetele valimistulemustele.
Tartus tegid kohalikel valimistel suurepärase tulemuse esimest korda Isamaa ridades kandideerinud skandaalsed noorpoliitikud Kris Kärner ja Sandra Laur, kellele erakonnakaaslasel Parvel Pruunsillal jagub kiidusõnu, ent kelle kätesse Neinar Seli riigi tulevikku ei usalda.
Tallinnas valimised võitnud Keskerakonna juht Mihhail Kõlvart alustab võimuläbirääkimisi erakonnaga Isamaa, kuid nendib, et peab tegema parema pakkumise kui teised erakonnad, kes üritavad samuti meelitada Isamaad oma liitu.
