Tartus võidutsesid Isamaa noorpoliitikud. Seli neile riigi tulevikku ei usalda, Pruunsild palub kannatlikkust

Noorpoliitik Sandra Laur ei hoia saladuses, et tema eesmärk on saada ühel päeval Eesti kaitseministriks. Isamaaga liitunud Laur on tulihingeline rahvuslane ja kandideerib Tartu volikogusse, et seista vastu suurele pahalasele: Reformierakonnale. „Ma arvan, et Pevkur peaks tagasi astuma – mingu parteikontorisse häbenema,“ räägib ta.