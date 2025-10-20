Tartus võidutsesid Isamaa noorpoliitikud. Seli neile riigi tulevikku ei usalda, Pruunsild palub kannatlikkust
Tartus tegid kohalikel valimistel suurepärase tulemuse esimest korda Isamaa ridades kandideerinud skandaalsed noorpoliitikud Kris Kärner ja Sandra Laur, kellele Parvel Pruunsillal jagub kiidusõnu, ent kelle kätesse Neinar Seli riigi tulevikku ei usalda.
Tallinnas valimised võitnud Keskerakonna juht Mihhail Kõlvart alustab võimuläbirääkimisi erakonnaga Isamaa, kuid nendib, et peab tegema parema pakkumise kui teised erakonnad, kes üritavad samuti meelitada Isamaad oma liitu.
Noorpoliitik Sandra Laur ei hoia saladuses, et tema eesmärk on saada ühel päeval Eesti kaitseministriks. Isamaaga liitunud Laur on tulihingeline rahvuslane ja kandideerib Tartu volikogusse, et seista vastu suurele pahalasele: Reformierakonnale. „Ma arvan, et Pevkur peaks tagasi astuma – mingu parteikontorisse häbenema,“ räägib ta.
Tallinnas ei saanud Keskerakond ainuvõimu ning Jevgeni Ossinovski püüab nüüd moodustada nelja erakonna koalitsiooni, mis kannab nime SIRP. Samal ajal võib lõppeda Tartus Reformierakonna 28 aastat kestnud valitsemisaeg.
Emotsionaalne turundus ei tähenda ainult reklaame, rääkis disainiagentuur Hable juht Otto Jaansoo. Tema sõnul ka koduleht peab tekitama tundeid - esimeste sekundite kogemus ja emotsioon on väga tähtis.