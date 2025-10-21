Tõnis Lukas skandaalse noorpoliitiku väljaheitmisest: me ei taha tegeleda striimis osalemisega

Tartu linnapea kandidaat ja Isamaa erakonna liige Tõnis Lukas.
Foto: Ken Mürk / ERR / Scanpix
“Me tahame keskenduda linnas peateemadele, programmilistele punktidele ja mitte tegeleda kuvandiloome või striimis osalemisega, kuhu me olime sattunud,” selgitas Isamaa Tartu linnapea kandidaat Tõnis Lukas otsuse tagamaid Äripäevale.
Tartus tegid kohalikel valimistel suurepärase tulemuse esimest korda Isamaa ridades kandideerinud skandaalsed noorpoliitikud Kris Kärner ja Sandra Laur, kellele erakonnakaaslasel Parvel Pruunsillal jagub kiidusõnu, ent kelle kätesse Neinar Seli riigi tulevikku ei usalda.
Tallinnas ei saanud Keskerakond ainuvõimu ning Jevgeni Ossinovski püüab nüüd moodustada nelja erakonna koalitsiooni, mis kannab nime SIRP. Samal ajal võib lõppeda Tartus Reformierakonna 28 aastat kestnud valitsemisaeg.
