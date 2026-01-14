Tagasi Koolitaja jagab näpunäiteid: kuidas arenguvestlusest võita Juhtimiskoolitaja Ruti Einpalu arvates on juhi üks kõige võimsamaid ja motiveerimaid tööriistu arenguvestlus. Hommikuprogramm

“See on suure pildi vestlus ja see on kokkuvõttev vestlus,” selgitas Einpalu Äripäeva raadio hommikuprogrammis, mis rolli peaks kandma arenguvestlus töökeskkonnas.

Kuigi töötajaga aasta või poolaasta tagant peetav arenguvestlus võib olla juhi üks parimaid tööriistasid, siis ebaõnnestumisel võib see olla ka mõlema osapoole jaoks üks kõige demotiveerivam asi.

Intervjuus rääkis Einpalu lähemalt, mida saab juht ära teha, et arenguvestlused oleksid päriselt kasulikud ja asjalikud, kuidas töötaja ärevust vähendada ning kuidas saaksid juhid nendest vestlustest võita.